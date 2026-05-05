  1. استانها
  2. قم
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در استان قم

برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در استان قم

قم- معاون دادستان قم گفت: برخورد با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در استان قم با قاطعیت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غلامی معاون دادستان قم با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از برنامه‌های مقابله با مواد مخدر، اظهار کرد: دادستانی با رویکرد صیانت از حقوق عمومی، از اقدامات قانونی پلیس و دستگاه‌های اجرایی در جمع‌آوری معتادان متجاهر و ساماندهی آنان در مراکز ماده ۱۶ حمایت می‌کند.

وی افزود: برخورد قضایی با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با قاطعیت دنبال می‌شود و در عین حال، نگاه انسانی و اصلاح‌محور نسبت به معتادان، به‌عنوان بیماران اجتماعی، مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.

کد مطلب 6821129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها