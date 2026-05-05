به گزارش خبرگزاری مهر، علی غلامی معاون دادستان قم با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از برنامه‌های مقابله با مواد مخدر، اظهار کرد: دادستانی با رویکرد صیانت از حقوق عمومی، از اقدامات قانونی پلیس و دستگاه‌های اجرایی در جمع‌آوری معتادان متجاهر و ساماندهی آنان در مراکز ماده ۱۶ حمایت می‌کند.



وی افزود: برخورد قضایی با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با قاطعیت دنبال می‌شود و در عین حال، نگاه انسانی و اصلاح‌محور نسبت به معتادان، به‌عنوان بیماران اجتماعی، مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.