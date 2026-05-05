فرماندار دشتی: حمایت همزمان از تولیدکنندگان و کارگران در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در بازدید از کارخانه سیمان اظهار کرد: کارخانه با وجود همه مشکلات، به‌ویژه عدم امکان صادرات، همچنان با تمام ظرفیت مشغول تولید است و کارگران آن بدون وقفه به فعالیت ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی نباید هیچ واحد تولیدی اقدام به تعدیل نیرو کند، افزود: نگاه دولت چهاردهم نسبت به واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا حمایتی است و گام‌های موثری در این حوزه برداشته شده است. ما نیز در شهرستان دشتی در همین راستا حمایت‌های لازم را انجام خواهیم داد.



مقاتلی ادامه داد: سیاست ما در سطح شهرستان، حمایت همزمان از تولیدکنندگان و کارگران است و تلاش می‌کنیم منافع هر دو طرف حفظ شود.



فرماندار دشتی ضمن تقدیر از اهتمام مدیریت کارخانه نسبت به پرداخت به‌موقع حقوق کارگران، بر استمرار و تقویت این روند تأکید کرد و از تلاش های کارگران این مجموعه تقدیر و تشکر کرد.



وی همچنین از اقدامات انجام‌شده این کارخانه در دوران اخیر تقدیر کرد و نقش آن را در این راستا ارزشمند دانست.