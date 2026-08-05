به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان با قدردانی از تلاش‌های سربازان عرصه تولید اظهار کرد: از صبر، حوصله و ایستادگی فعالان اقتصادی در این شرایط قدردانی می‌کنیم، چراکه با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، تولید را رها نکردید و همچنان پای کار اقتصاد کشور ایستاده‌اید.

وی افزود: امروز نقش فعالان اقتصادی بسیار پررنگ است و نباید این نقش مهم را کوچک و کم‌اهمیت جلوه داد، چراکه بخش قابل توجهی از اشتغال و رونق اقتصادی جامعه به تلاش‌های این مجموعه وابسته است و بدون تردید جایگاه شما در حفظ ثبات کشور جایگاهی ممتاز است.

فرماندار دشتی با اشاره به فشارها و دشمنی‌های صورت گرفته علیه کشور تصریح کرد: با وجود همه توطئه‌ها و مشکلات، دستاوردهای کشور با همراهی مردم، دولت، سایر ارکان نظام و نیروهای مسلح حفظ شده و امروز نیز فعالان اقتصادی با ادامه فعالیت‌های خود در مسیر تقویت اقتصاد کشور گام برمی‌دارند.

مقاتلی با بیان اینکه دولت چهاردهم و استاندار بوشهر نگاه ویژه‌ای به بخش تولید و صنعت دارند، گفت: در شهرستان دشتی نیز حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود و در همین راستا دولت بسته‌های حمایتی برای شرایط موجود پیش‌بینی کرده است که انشاالله با ابلاغ آنها شاهد بهبود فضای فعالیتی برای سرمایه گزاران اقتصادی خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش آفرینی فعالان صنعتی و معدنی در مسئولیت های اجتماعی در تامین نیازهای عمومی شهرستان با ذکر مثالی و تقدیر از نقش کارخانه سیمان در اجرای پروژه‌ را خورموج به لاور خاطرنشان کرد: مشارکت واحدهای اقتصادی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و رفع برخی نیازهای عمومی شهرستان داشته باشد و انتظار داریم این ظرفیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار دشتی از تشکیل کارگروه ویژه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی شهرستان خبر داد و گفت: دغدغه‌ها و مسائل واحدهای تولیدی باید به‌صورت مستمر بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شود.

مقاتلی تأکید کرد: توسعه سرمایه گزاری اقتصادی، حفظ و تثبیت اشتغال موجود، حمایت از واحدهای فعال و احیای واحدهای راکد از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در این مسیر از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان تأکید کرد و افزود: باید از خام‌فروشی فاصله بگیریم و با ایجاد صنایع فرآوری، ارزش افزوده بیشتری برای محصولات تولیدی شهرستان ایجاد کنیم و اطمینان می دهیم مدیریت شهرستان از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه حمایت خواهد کرد.

در این نشست که با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر و فرمانده انتظامی شهرستان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد، فعالان اقتصادی شهرستان دشتی به بیان مهم‌ترین مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری پرداختند و مسئولین حاضر نیز پاسخ های لازم را با هدف رفع مطالبات و نیازهای بیان شده ارائه کردند.