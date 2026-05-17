  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

فرماندار دشتی: روند توانمندسازی مددجویان کمیته امداد در اولویت باشد

فرماندار دشتی: روند توانمندسازی مددجویان کمیته امداد در اولویت باشد

بوشهر- فرماندار دشتی با تقدیر از اقدامات کمیته امداد استان بوشهر در حوزه توانمندسازی مددجویان گفت: برنامه‌های اشتغال و حمایت از خانواده‌های تحت پوشش باید با نظارت مستمر تقویت و تثبیت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر از اقدامات این نهاد در توانمندسازی مددجویان قدردانی کرد و بر استمرار و تقویت این روند تأکید کرد و آن را اولویتی مهم در اقدامات این نهاد عنوان کرد.

فرماندار دشتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد اظهار کرد: در این زمینه کارهای خوبی انجام شده و دولت نیز تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار این عزیزان قرار داده است.

وی افزود: لازم است با رصد و نظارت مستمر بر روند اجرای این تسهیلات، از هرگونه انحراف جلوگیری شود تا این حمایت‌ها به نتایج مطلوب در زمینه اشتغال پایدار منجر شود.

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت سعه صدر و تکریم ارباب رجوع در ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی کنونی باید با حوصله و سعه صدر دغدغه‌های مردم شنیده و مطالبات آنان به‌طور جدی پیگیری شود.

مقاتلی با تأکید بر توجه ویژه به معیشت خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد افزود: نظارت و بازدید مستمر از خانواده‌های تحت پوشش باید همواره در دستور کار قرار گیرد تا کمبودها و مشکلات احتمالی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

کد مطلب 6832696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها