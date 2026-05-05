تصویب طرح ایجاد مجتمع ایستگاهی در ایستگاه ری

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و وحید علی‌قارداشی مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی شرکت راه‌آهن برگزار شد، طرح ایجاد مجتمع ایستگاهی در ایستگاه مسافری ری به تصویب رسید.

این پروژه با هدف ایجاد پیوند میان خطوط ۱ و ۶ مترو با خطوط راه‌آهن برون‌شهری و حومه‌ای طراحی شده است.

اجرای این طرح در راستای تحقق طرح جامع ایستگاه راه‌آهن ری با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ( TOD ) و پروژه راه‌آهن حومه‌ای کلان‌شهر تهران صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، این مجتمع می‌تواند به‌عنوان دومین ایستگاه کلیدی راه‌آهن در تهران برای مسیرهای بلندبرد و زیارتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

با تحقق این پروژه، شبکه حمل‌ونقل یکپارچه پایتخت با تجربه‌ای مشابه اتصال مترو خط ۳ به ایستگاه راه‌آهن تهران، از طریق اتصال مجدد خطوط راه‌آهن به شبکه مترو، توسعه خواهد یافت.