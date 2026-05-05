به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی ظهر سه‌شنبه در همایش شوراهای نوبران و غرق‌آباد که در محل بخشداری نوبران برگزار شد، با اشاره به وعده‌های الهی اظهار کرد: خداوند مقدر کرده است که آمریکا به دست رزمندگان جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت شکست بخورد.

وی افزود: دشمن با اعمال محاصره اقتصادی به دنبال ناامیدسازی مردم است، اما همان‌گونه که در سایر عرصه‌ها ناکام ماند، در جنگ اقتصادی نیز شکست سنگینی متحمل خواهد شد.

سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی با اشاره به تاب‌آوری ملت ایران در برابر چهار دهه تحریم، گفت: دشمنان ایران سال‌ها در رفاه بوده‌اند و باید بدانند که تهدید یا تحریم تنگه هرمز هزینه‌های سنگینی برای اروپا و آمریکا به همراه خواهد داشت.

وی با انتقاد از نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار تصریح کرد: برخی شرکت‌ها که کمترین تأثیر را از شرایط جنگی متحمل شده‌اند، بدون هیچ توجیهی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند.

حجت الاسلام سبزی افزود: سواستفاده‌گران و محتکران باید بدانند که حاکمیت با آنان برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس همچنین از پیگیری‌های انجام‌شده جهت برگزاری منظم جلسات علنی مجلس خبر داد و افزود: در نشست با رئیس مجلس، درخواست کردیم که جلسات صحن علنی به‌طور مستمر برگزار شود.

وی افزود: ما نمایندگان آماده‌ایم خطرات را به جان بخریم تا بتوانیم مطالبات و مشکلات معیشتی مردم را با جدیت پیگیری کنیم.

حجت‌الاسلام سبزی همچنین با اشاره به تغییرات ایجاد شده در روند بررسی صلاحیت‌ها گفت: طبق برنامه‌ریزی جدید، صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی از این پس در خود شهرستان بررسی خواهد شد و نیازی به ارسال پرونده‌ها به مرکز استان یا تهران نیست،موضوعی که باعث تسریع و تسهیل در انجام مراحل قانونی خواهد شد.