قمری: صلاحیت ۹۳ درصد داوطلبان شوراهای مرکزی تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای خانه احزاب استان مرکزی اظهار کرد: احزاب سیاسی می‌توانند با تبیین صحیح واقعیت‌های اقتصادی، نقش مؤثری در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان ایفا کنند.

وی افزود: راه‌اندازی مجدد خانه احزاب در استان مرکزی، نماد اعتماد حاکمیت به افکار عمومی و زمینه‌ساز مشارکت نخبگان سیاسی در حل چالش‌هاست.

قمری تصریح کرد: احزاب متعهد و کارآمد می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و جامعه، در تبیین دستاوردها و بیان کاستی‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: جهاد تبیین به‌عنوان یک فریضه ملی و دینی، از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که احزاب می‌توانند در پیشبرد آن نقش‌آفرین باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی تاکید کرد: افزایش ثبت‌نام بانوان در انتخابات شورای شهر، نشان‌دهنده بلوغ سیاسی جامعه است.

وی افزود: بیش از ۹۳ درصد داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا تأیید صلاحیت شده‌اند.

قمری بیان کرد: در جنگ رمضان، احزاب از نیروهای مسلح حمایت کردند و با وجود شهادت فرماندهان، نظام جمهوری اسلامی بدون وقفه مسیر خود را ادامه داد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، همچنان مقابله با فشارهای دشمن ادامه دارد و ضرورت دارد با رویکردی پویاتر برای حل آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی اقدام شود.

قمری تصریح کرد: تایید صلاحیت بیش از ۹۳ درصد داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی مرکزی، نشان‌دهنده رویکرد مشارکت‌محور نظام و اهتمام به فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده جریان‌های مختلف در عرصه مدیریت شهری و روستایی است.