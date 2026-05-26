  1. استانها
  2. مرکزی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

قمری: صلاحیت ۹۳ درصد داوطلبان شوراهای مرکزی تایید شد

قمری: صلاحیت ۹۳ درصد داوطلبان شوراهای مرکزی تایید شد

اراک- معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی گفت: تایید صلاحیت بیش از ۹۳ درصد داوطلبان شوراهای این استان، بیانگر رویکرد مشارکت‌محور نظام در انتخابات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای خانه احزاب استان مرکزی اظهار کرد: احزاب سیاسی می‌توانند با تبیین صحیح واقعیت‌های اقتصادی، نقش مؤثری در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان ایفا کنند.

وی افزود: راه‌اندازی مجدد خانه احزاب در استان مرکزی، نماد اعتماد حاکمیت به افکار عمومی و زمینه‌ساز مشارکت نخبگان سیاسی در حل چالش‌هاست.

قمری تصریح کرد: احزاب متعهد و کارآمد می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و جامعه، در تبیین دستاوردها و بیان کاستی‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: جهاد تبیین به‌عنوان یک فریضه ملی و دینی، از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که احزاب می‌توانند در پیشبرد آن نقش‌آفرین باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی تاکید کرد: افزایش ثبت‌نام بانوان در انتخابات شورای شهر، نشان‌دهنده بلوغ سیاسی جامعه است.

وی افزود: بیش از ۹۳ درصد داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا تأیید صلاحیت شده‌اند.

قمری بیان کرد: در جنگ رمضان، احزاب از نیروهای مسلح حمایت کردند و با وجود شهادت فرماندهان، نظام جمهوری اسلامی بدون وقفه مسیر خود را ادامه داد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، همچنان مقابله با فشارهای دشمن ادامه دارد و ضرورت دارد با رویکردی پویاتر برای حل آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی اقدام شود.

قمری تصریح کرد: تایید صلاحیت بیش از ۹۳ درصد داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی مرکزی، نشان‌دهنده رویکرد مشارکت‌محور نظام و اهتمام به فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده جریان‌های مختلف در عرصه مدیریت شهری و روستایی است.

کد مطلب 6841927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها