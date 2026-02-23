بیاتی: ۹۳ درصد از داوطلبان شوراهای شهر مرکزی تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله بیاتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یک درصد از داوطلبان شوراهای اسلامی استان به دلایل شخصی و با ارائه درخواست رسمی، انصراف خود را از ادامه فرآیند انتخابات اعلام کرده و از فهرست داوطلبان خارج شدند.
وی افزود: داوطلبانی که صلاحیت آنان احراز نشده است، عمدتاً به دلایلی همچون نقص مدارک، فقدان شرایط قانونی ثبتنام، عدم استعفا در مهلت مقرر، سوابق مؤثر و یا عدم احراز حسن شهرت بر اساس پاسخ مراجع استعلامی رد صلاحیت شدهاند.
بیاتی تصریح کرد: داوطلبان ردصلاحیتشده از اول تا چهارم اسفند ۱۴۰۴ فرصت داده شد اعتراض خود را به فرمانداریها یا دبیرخانه هیئت عالی نظارت استان ارائه کنند.
وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت از پنجم تا هشتم اسفند به شکایات رسیدگی و نظر نهایی را روز نهم اسفند به فرمانداریها ابلاغ خواهد کرد.
رئیس هیئت عالی نظارت استان مرکزی تاکید کرد: از تمامی مراجع استعلامی که در مهلت مقرر اعلام نظر کردند و نیز هیئتهای اجرایی و نظارت شهرستانها و رسانههای همراه در فرآیند برگزاری و اطلاعرسانی انتخابات قدردانی میشود.
وی گفت: پس از ۱۲ روز بررسی، نتایج نهایی صلاحیت ۱۳۵۲ داوطلب شوراهای شهر در هیئتهای نظارت شهرستانهای استان مشخص شد.
بیاتی بیان کرد: پس از بررسیهای کارشناسی، از مجموع یک هزار و ۳۵۲داوطلب شوراهای شهر، ۹۳ درصد تأیید و ۷۷ نفر معادل ۶ درصد رد صلاحیت شدند.
