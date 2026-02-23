۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

بیاتی: ۹۳ درصد از داوطلبان شوراهای شهر مرکزی تأیید صلاحیت شدند

اراک- رئیس هیئت عالی نظارت استان مرکزی گفت: از مجموع یک‌هزار و ۳۵۲ داوطلب هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر در این استان، ۹۳ درصد پس از بررسی در هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها تأیید صلاحیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله بیاتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یک درصد از داوطلبان شوراهای اسلامی استان به دلایل شخصی و با ارائه درخواست رسمی، انصراف خود را از ادامه فرآیند انتخابات اعلام کرده و از فهرست داوطلبان خارج شدند.

وی افزود: داوطلبانی که صلاحیت آنان احراز نشده است، عمدتاً به دلایلی همچون نقص مدارک، فقدان شرایط قانونی ثبت‌نام، عدم استعفا در مهلت مقرر، سوابق مؤثر و یا عدم احراز حسن شهرت بر اساس پاسخ مراجع استعلامی رد صلاحیت شده‌اند.

بیاتی تصریح کرد: داوطلبان ردصلاحیت‌شده از اول تا چهارم اسفند ۱۴۰۴ فرصت داده شد اعتراض خود را به فرمانداری‌ها یا دبیرخانه هیئت عالی نظارت استان ارائه کنند.

وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت از پنجم تا هشتم اسفند به شکایات رسیدگی و نظر نهایی را روز نهم اسفند به فرمانداری‌ها ابلاغ خواهد کرد.

رئیس هیئت عالی نظارت استان مرکزی تاکید کرد: از تمامی مراجع استعلامی که در مهلت مقرر اعلام نظر کردند و نیز هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و رسانه‌های همراه در فرآیند برگزاری و اطلاع‌رسانی انتخابات قدردانی می‌شود.

وی گفت: پس از ۱۲ روز بررسی، نتایج نهایی صلاحیت ۱۳۵۲ داوطلب شوراهای شهر در هیئت‌های نظارت شهرستان‌های استان مشخص شد.

بیاتی بیان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی، از مجموع یک هزار و ۳۵۲داوطلب شوراهای شهر، ۹۳ درصد تأیید و ۷۷ نفر معادل ۶ درصد رد صلاحیت شدند.

