تائید صلاحیت بیش از ۹۲ درصد داوطلبان انتخابات شوراهای روستا در مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله بیاتی اظهار کرد: ۶ هزار و ۲۵۵ داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی ۸۸۶ روستا در سطح استان مرکزی در مهلت قانونی ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت بخشهای ۲۵ گانه استان ، بیش از ۹۲ درصد افراد شامل ۵ هزار و ۷۲۲ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و مناطق عشایری در استان مرکزی تأیید صلاحیت شده‌اند.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی افزود: همچنین حدود ۷ درصد از داوطلبین شامل ۴۷۵ نفر واجد شرایط لازم نبوده و صلاحیت آنان مورد تائید قرار نگرفت و تعداد ۵۸ نفر از افراد نیز انصراف خود را اعلام کرده اند.

وی بیان کرد: بخشداران روز یکشنه نتایج رسیدگی را به داوطلبان اعلام و افرادی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته می‌توانند اعتراض خود را از هفدهم تا بیستم فروردین ماه به مدت چهار روز در فرمانداری‌ها و هیئت های نظارت شهرستانهای تابعه استان ثبت نموده و هیئت های نظارت شهرستان از ۲۱ تا ۲۷ فروردین به مدت هفت روز به اعتراض های واصله رسیدگی و نظر هیئت های نظارت شهرستان نهایی و قطعی است.

بیاتی افزود: همچنین پیشتر در بخش انتخابات شوراهای اسلامی شهر نیز حدود ۹۷ درصد از داوطلبان موفق به دریافت تأیید صلاحیت شده‌اند.

رئیس هیأت عالی نظارت استان مرکزی با اشاره به روند برگزاری انتخابات در استان گفت: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی در مجموع در ۸۸۶ حوزه انتخابیه روستایی و عشایری و ۳۴ حوزه انتخابیه شهری برگزار خواهد شد.

وی مشارکت مردم در انتخابات را یکی از جلوه‌های مهم مردم‌سالاری و اقتدار ملی دانست و تأکید کرد: حضور پرشور مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش مهمی در تقویت مدیریت محلی و توسعه مناطق مختلف خواهد داشت.