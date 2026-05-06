ماما؛ حلقه اتصال زنجیره سلامت مادر و نوزاد است

صدیقه عبدالله پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سخت‌ترین بخش مامایی همراه شدن با درد انسانی است که در یکی از حساس‌ترین و دشوارترین لحظات زندگی‌اش قرار دارد. اینکه پابه‌پای رنج یک مادر حرکت کنید، اضطرابش را ببینید، دردش را لمس کنید و در عین حال با همه توان آرامش، امید و خدمت را به او هدیه دهید، مسئولیتی بسیار سنگین و عمیق است.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کارشناس مامایی، کارشناسی ارشد مشاوره مامایی و دکترای تخصصی بهداشت باروری افزود: مامایی تنها حضور در یک فرآیند درمانی نیست، بلکه نوعی همدلی تمام‌عیار با زنی است که در آستانه تولدی دوباره ایستاده است. در مقابل، زیباترین بخش این شغل لحظه‌هایی است که تمام آن رنج به آرامش و شوق بدل می‌شود؛ دیدن اشک شوق مادر در لحظه تولد نوزاد، احساس رضایتی که پس از یک زایمان در چهره او می‌نشیند، نخستین شیردهی و پیوند ناب میان مادر و فرزند. این لحظه‌ها همواره به من یادآوری کرده‌اند که در دل سخت‌ترین دردها، زیباترین جلوه‌های عشق و زندگی متولد می‌شود.

وی مهم‌ترین نقش ماما در دوران بارداری و زایمان را فراتر از حضور در لحظه تولد عنوان کرد و گفت: ماما پیش از هر چیز باید «چشم مراقبت» باشد. درک درست از شرایط مادر، شناسایی مسیرهایی که ممکن است سلامت مادر یا جنین را تهدید کند و پیش‌بینی موارد نیازمند توجه، پایه و اساس این نقش است. مراقبت باید با کیفیت و پیوستگی همراه باشد؛ از پایش دقیق بالینی گرفته تا حمایت عاطفی و روانی برای آرامش مادر، آموزش خانواده تا آگاهی جایگزین ترس شود و ارائه مشاوره‌های به‌موقع برای تصمیم‌گیری آگاهانه. همچنین هرگاه مداخله درمانی ضروری باشد یا شرایط از محدوده ایمن خارج شود، تشخیص سریع، تصمیم‌گیری درست و ارجاع به‌موقع برای حفظ جان مادر و نوزاد از وظایف اصلی ماما است. در واقع ماما حلقه اتصال میان پیشگیری، مراقبت، درمان و همکاری تیم درمانی است و راه را برای تولدی امن هموار می‌کند.

عبدالله پور تفاوت مراقبت مامایی با درمان پزشکی صرف را در رویکرد و نگاه آن‌ها دانست و اظهار کرد: درمان پزشکی صرف عمدتاً بر شناسایی و مدیریت موارد پرخطر، مشکلات حاد و مداخلات ضروری مانند جراحی تمرکز دارد، در حالی که مراقبت مامایی رویکردی جامع، پیشگیرانه و حمایتی دارد. ماما در خط مقدم مواجهه با زنان قرار دارد و از پیش از بارداری تا پس از زایمان همراه آنان است. تمرکز مامایی بر آموزش، حمایت روانی، نظارت مستمر، ایجاد فضای آرام و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مداخلات غیرضروری است، در حالی که درمان پزشکی بیشتر بر شرایط حاد و تخصصی تمرکز می‌کند.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کارشناس مامایی، کارشناسی ارشد مشاوره مامایی و دکترای تخصصی بهداشت باروری یکی از رایج‌ترین باورهای نادرست درباره مامایی را محدود کردن این حرفه به لحظه تولد می‌داند و گفت: تصور عمومی این است که ماما تنها در اتاق زایمان حضور دارد، در حالی که دایره نقش‌های یک ماما به گستره تمام مراحل حیات یک زن است. مامایی دانشی چندوجهی و استراتژیک است. ماماها در مراکز بهداشت، اورژانس‌ها، بخش‌های جراحی زنان، مراقبت از نوزادان نیازمند مراقبت ویژه، حوزه پزشکی قانونی، مدیریت نظام مامایی، کلینیک‌های ناباروری، تیم‌های مدیریت بحران و حوزه مشاوره و سلامت روان نقش‌آفرینی می‌کنند.