مظفری: نباید جلوتر از تصمیمات رهبری و شورای عالی امنیت ملی حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران در حاشیه اولین جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی در سال جاری اظهار کرد: واقعیت این است که امروز همه مباحث کشور و استان، متأثر از مسئله جنگ است و موضوعات محوری ما حول این مسئله می‌چرخد. بسیاری از تصمیماتی که در گذشته گرفته شده، امروز آثار خودش را نشان می‌دهد و بعضی از گرفتاری‌ها محصول همان تصمیم‌هاست.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به لزوم زمان‌شناسی در تصمیم‌گیری‌ها گفت: در هر زمان، در هر شرایط و در هر موقعیتی باید از همان شرایط بهترین استفاده را ببریم. ما در طول این سال‌ها فرصت‌های استثنایی زیادی را از دست داده‌ایم و نباید اجازه دهیم دوباره چنین اتفاقی بیفتد.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود از دوران دفاع مقدس افزود: من در طول هشت سال دفاع مقدس تقریباً همه جنگ را از نزدیک تجربه کردم. آن زمان اصلاً برای ما مهم نبود چه کسی مذاکره می‌کند، چه کسی سلاح تهیه می‌کند یا چه تصمیمی گرفته می‌شود؛ ما فقط می‌جنگیدیم. بعد از جنگ، وقتی به عقب برمی‌گردیم و تجربه‌ها را مرور می‌کنیم، اوج زمانی بود که مسئولین دچار اختلافاتی در خصوص تصمیماتشان در زمان جنگ شدند و دیدیم میتوانستیم اقدامات متفاوتی انجام دهیم.

مظفری بیان کرد: نباید اجازه دهیم زمانی برسد که هیچ کاری نتوانیم انجام دهیم. باید از هر فرصتی در همان زمان خودش استفاده کنیم. در کشور نباید جلوتر از مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی حرکت کنیم. اگر قرار است حرفی زده شود یا تصمیمی گرفته شود، باید در چارچوب باشد و جلوتر از تصمیمات نظام حرکت نکنیم.

استاندار خراسان رضوی افزود: نفس مذاکره بد نیست، اما چارچوب آن باید مشخص باشد. مذاکره هم مثل حرکت نظامی، قواعد و چارچوب دارد و باید در همان مسیر تعریف‌شده انجام شود. در شرایط فعلی، برخی از روی احساسات پاک، مذاکره را محکوم می‌کنند، اما کشور ساختار و چارچوب دارد و با وجود همه فراز و نشیب‌ها، با اقتدار در حال اداره شدن است.

وی با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ اظهار کرد: گرانی یکی از تبعات جنگ است و وظیفه جدی بنده و مدیران استان این است که مراقبت کنیم احتکار اتفاق نیفتد و گرانی بی‌دلیل در بازار شکل نگیرد و مواد اولیه وجود داشته باشد و از مرزها برای واردات مواد اولیه استفاده کنیم. تا حد زیادی در خراسان رضوی تلاش شده بازار کنترل شود، اما هنوز راضی نیستم و معتقدم می‌توانستیم بهتر از این هم عمل کنیم. با هرگونه احتکار و نگه‌داشتن کالای مورد نیاز مردم برای افزایش قیمت، به‌طور جدی برخورد می‌کنیم.

مظفری با اشاره به عملکرد استان در شرایط جنگی گفت: خراسان رضوی در جنگ ۱۲روزه و همچنین در جنگ رمضان، وظیفه خود را به‌عنوان یک استان به‌خوبی انجام داد. بخشی از این وظیفه، مدیریت فضای استان بود و بخشی دیگر، کمک به کشور در هر دو مقطع بود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم مدیریت اطلاع‌رسانی در شرایط جنگی گفت: در شرایط جنگ و اضطرار، لازم نیست همه چیز گفته شود. باید مراقب باشیم چه کسی، کجا و با چه اطلاعاتی صحبت می‌کند و اظهارنظرها دقیق و مسئولانه باشد. سال جاری تازه در آغاز راه است و انتظار دارم همه با هم، به‌ویژه رسانه‌های استان، کمک کنند تا از پروژه‌های بزرگ غفلت نکنیم و بتوانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.