به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در نشست با هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تمرکززدایی از زیرساختهای کشور، توسعه کریدورهای ترانزیتی شرق را کلید موفقیت اقتصادی و امنیتی ایران دانست و از ضرورت بازنگری در سیاستهای آمایش سرزمینی خبر داد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به درسهای آموخته از بحرانهای گذشته گفت: تجربیات تلخ ما در مقاطع حساسی چون جنگ تحمیلی هشتساله و درگیریهای منطقهای به وضوح نشان داد که تمرکز تمامی زیرساختهای اقتصادی، نظامی و صنعتی در مرکز یا غرب و جنوب کشور تا چه اندازه میتواند آسیبزا باشد. ما در آن دوران به دلیل ضعف زیرساختها در شرق کشور، فرصتها و توانمندیهای بسیاری را از دست دادیم.
وی افزود: امروزه شرایط کشور به سمتی پیش رفته است که توجه ویژه به مرزهای شرقی و توسعه زیرساختهای این منطقه یکی از راه های نجات و ایجاد پایداری بلندمدت، است. متأسفانه در بحث آمایش سرزمینی آنگونه که شایسته بود به این مهم پرداخته نشد و اکنون واقعیت تلخ این است که به دلیل همین غفلتها، در حال پرداخت هزینههای سنگینی هستیم و باید هرچه سریعتر در سیاستگذاریهای کلان این حوزه تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
مظفری با ابراز گلایه از عدم توجه به ظرفیتهای ترانزیتی شرق کشور، تصریح کرد: بزرگترین مزیت ما در شرق کشور، پایانههای مرزی و مسیرهای منتهی به کریدورهای اصلی است؛ اما متأسفانه شاهدیم که کریدور حیاتی شمال به جنوب و مسیر استراتژیک سرخس به چابهار عملاً رها شدهاند. این در حالی است که کشورهای آسیای میانه نظیر ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان از طریق همین مسیرها میتوانند به شبکههای جهانی متصل شوند، اما هیچ بهرهبرداری اصولی از این ظرفیتها صورت نگرفته است.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اهمیت همسایگان شرقی بیان کرد: کشور افغانستان به عنوان یک شریک مهم در دورههای مختلف همراهیهای خوبی با ما داشته است. ما در گذشته تفاهمنامههای مرزی خوبی با این کشور امضا کردیم، اما در مرحله اجرا متوقف مانده است. ما ظرفیتهای استثنایی و بینظیری در اختیار داریم که میتواند نیازهای کلان کشور را از طریق منطقه شرق تأمین کند، مشروط بر آنکه نگاه کلان ملی به این ظرفیتها معطوف شود.
وی به وضعیت نگرانکننده جادههای استان اشاره کرد و گفت: وقتی ۴۰ درصد از سنگآهن معادن سنگان خواف به سایر نقاط کشور ارسال میشود، یعنی ما در حال تأمین نیازهای ملی هستیم؛ اما زیرساختهای ما متناسب با این حجم از تولید نیست. تردد روزانه ۱۸۰۰ کامیون سنگآهن در جادههای دوطرفه خواف، شرایط را به معنای واقعی کلمه بحرانی کرده است.
مظفری گفت: وضعیت توسعه راهها در استان به هیچ وجه قابل قبول نیست. به عنوان مثال، یک آزادراه ۴۰ کیلومتری در این مسیر ۲۵ سال پیش احداث شده و پس از آن هیچ اقدام توسعهای دیگری صورت نگرفته است. مسیرهای مرزی ما در لطفآباد، باجگیران، سرخس و دوغارون صرفاً مسیرهای استانی نیستند، بلکه شریانهای ملی و فراملی محسوب میشوند که اقتصاد کشور را به هم پیوند میدهند. خراسان رضوی نقطه اتصال شرق و غرب است و راهاندازی این کریدورها یک مزیت قطعی برای خلق ثروت و رفاه مردم به شمار میرود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت کار تخصصی خطاب به معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خواهش اصلی ما از تیم کارشناسی وزارتخانه این است که مسیر توسعه را به ریل اصلی خود بازگردانند. باید بپذیریم که کار کارشناسی در کشور یک ضرورت غیرقابل انکار است و هر زمان که از چارچوبهای اصلی و علمی خارج شدیم، هزینههای گزافی را به کشور تحمیل کردیم. در شرایط فعلی که با محدودیت منابع روبرو هستیم، باید تصمیماتی کارآمد اتخاذ کنیم تا بهرهوری به بالاترین سطح ممکن برسد.
وی با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر به استانها تصریح کرد: انتظار و توقع از خراسان رضوی این است که علاوه بر مسائل خود، گره از مشکلات کشور نیز باز کند؛ همانگونه که در دوران جنگ تحمیلی پشتیبان کشور بودیم، امروز هم این توانمندی نرمافزاری و ظرفیت استانی را داریم. اگر به مدیران استانی در زمینه مدیریت درآمدها و هزینهها اختیارات لازم داده شود، میتوانیم با مدیریت صحیح همین منابع محدود، زیرساختهای مورد نیاز را تأمین کرده و آینده روشنی را برای اقتصاد منطقه و کشور رقم بزنیم.
