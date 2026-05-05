زاخارووا: خواستار حداکثر خویشتنداری از سوی ایران و آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: تحولات پیرامون ایران حاکی از عدم پیشرفت در روند مذاکرات برای حل و فصل وضعیت در منطقه خلیج فارس است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه اضافه کرد: مسکو از همه طرف‌ ها می‌ خواهد در بحبوحه مذاکرات متوقف شده، حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند.

به گزارش وبگاه نیوز، ماریا زاخارووا گفت که جلوگیری از بازگشت خشونت و آسیب به زیرساخت‌ های غیرنظامی ضروری است.

این دیپلمات روسیه تأکید کرد که با توجه به تنش‌ های جاری در منطقه، هرگونه اقدام بی‌ پروا می‌ تواند منجر به ازسرگیری یک رویارویی در مقیاس بزرگ شود.