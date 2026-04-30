۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

لاوروف: جنگ علیه ایران حوزه دریای خزر را تحت تاثیر قرار داده است

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، کشورهای حوزه دریای خزر را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی با همتای قزاقستانی اعلام کرد: عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران به طور جدی حوزه دریای خزر را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: بدون رفع علل ریشه‌ای بحران اوکراین، دستیابی به یک راه حل بلندمدت غیرممکن است. مسکو علاقه‌مند به ازسرگیری روند مذاکرات مربوط به حل‌وفصل مناقشه اوکراین بر اساس تفاهم‌های به‌دست‌آمده با آمریکا است.

لاوروف خاطرنشان کرد: روسیه امیدوار است توافقات حاصل شده در آلاسکا اجرایی شوند.

وی درباره تحولات لبنان و فلسطین نیز گفت: ضروری است تا اوضاع لبنان و همچنین مسئله تشکیل کشور فلسطین را مورد توجه قرار دهیم.

کد مطلب 6815996

