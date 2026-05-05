  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۳۰

فرماندار اراک: آتش‌سوزی تالاب میقان اراک مهار شد

فرماندار اراک: آتش‌سوزی تالاب میقان اراک مهار شد

اراک- فرماندار اراک گفت: آتش سوزی تالاب میقان پس از ۹ ساعت تلاش بی وقفه مهار شد.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آتش‌سوزی در نیزارهای تالاب میقان اراک افزود: به دلیل شدت باد، شعله‌های آتش به سرعت گسترش یافت و بلافاصله نیروهای امدادی و آتش‌نشانی به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای مهار آتش نیزارهای محدوده تالاب میقان اراک در محل مستقر شده و عملیات بدون وقفه تداوم داشت.

فرماندار اراک گفت: با تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله مدیریت بحران، محیط زیست، هلال احمر و آتش‌نشانی، آتش سوزی تالاب میقان پس از ۹ ساعت تلاش مهار شد و علت حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6821268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها