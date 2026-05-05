عبدالرضا حاجعلیبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آتشسوزی در نیزارهای تالاب میقان اراک افزود: به دلیل شدت باد، شعلههای آتش به سرعت گسترش یافت و بلافاصله نیروهای امدادی و آتشنشانی به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای مهار آتش نیزارهای محدوده تالاب میقان اراک در محل مستقر شده و عملیات بدون وقفه تداوم داشت.
فرماندار اراک گفت: با تعامل و هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله مدیریت بحران، محیط زیست، هلال احمر و آتشنشانی، آتش سوزی تالاب میقان پس از ۹ ساعت تلاش مهار شد و علت حادثه در دست بررسی است.
