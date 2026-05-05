به گزارش خبرگزاری مهر، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس از دیدار و رایزنی با الهام علی‌اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در باکو خبر داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره نوشت: (جمهوری) آذربایجان یک شریک ارزشمند و قابل اعتماد در حوزه انرژی برای اتحادیه اروپا است و به همین دلیل گفتگوی امروز در باکو با الهام علی‌اف و جیحون بایراموف خوب بود.

«کایا کالاس» سپس اضافه کرد: آمادگی داریم درباره ایجاد یک مشارکت ساختارمندتر با (جمهوری) آذربایجان گفتگو کنیم. ظرفیت‌ های روشنی برای تعمیق همکاری ها در حوزه‌های تجارت، حمل‌ و نقل و دیجیتال وجود دارد. ما همچنین در مورد جنگ روسیه و اوکراین و آخرین تحولات خاورمیانه تبادل نظر کردیم.