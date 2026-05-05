خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشده، بلکه شواهد فزایندهای از بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی برای طرفهای متجاوز در حال آشکار شدن است. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرده و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخته است. هرچند آتش بس دو هفته ای حاصل شد و درا دامه هم توسط ترامپ تمدید شد اما هنوز تا پایان واقعی این تجاوز مسیر پیچیده ای در پیش است.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های عربی و منطقه ای
الجزیره در مقاله ای توضیح داد که چگونه جنگ ایران از یک بحران انرژی و حملونقل فراتر رفته و به اختلالی جدی در زنجیره تأمین فناوری جهانی تبدیل شده است. در مرکز این بحران، کمبود مواد اولیه حیاتی برای تولید بردهای مدار چاپی (PCB) و نیمههادیها قرار دارد؛ اجزایی که پایه تمام دستگاههای مدرن هستند.
حمله به مجتمعهای پتروشیمی، بهویژه در خلیج فارس، باعث کاهش عرضه موادی مانند رزین اپوکسی و افزایش شدید قیمتها شده است. همزمان، افزایش هزینه فلزاتی مثل مس و طولانی شدن زمان تأمین مواد (از چند هفته به چند ماه) نشان میدهد بحران تنها قیمتی نیست، بلکه به اختلال واقعی در تولید تبدیل شده است.
این وضعیت در حالی رخ داده که تقاضا برای تراشهها، بهخصوص در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده، بهشدت بالا است. در نتیجه، فشار مضاعفی بر شرکتها وارد شده و احتمال افزایش تدریجی قیمت محصولات نهایی مانند گوشی و لپتاپ وجود دارد.
بحران از سه مسیر اصلی منتقل میشود: افزایش قیمت انرژی، کمبود مواد خام، و اختلال در حملونقل. همچنین، وابستگی شدید آسیا به انرژی خاورمیانه و تمرکز تولید تراشه در این منطقه، آسیبپذیری را تشدید کرده است. در نهایت، این تحولات باعث بازنگری در زنجیرههای تأمین جهانی و حرکت بهسوی تنوعبخشی و تولید محلی شده است.
المیادین در مقاله ای به بررسی اهمیت دیدار احتمالی میان دونالد ترامپ و شی جینپینگ پرداخته و نوشت: نشستی که در شرایط افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی میان آمریکا و چین برگزار میشود، اگرچه هدف اصلی آن کاهش اختلافات تجاری و سیاسی است، اما بحران ایران و تحولات مرتبط با تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی گفتگو تبدیل شده است. جنگ و تحریمهای اعمالشده علیه ایران، بهویژه محدودیت صادرات نفت، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد چین گذاشته و موجب افزایش قیمت انرژی و کاهش رشد صنعتی این کشور شده است.
چین خواهان بازگشایی تنگه هرمز و پایان تحریمهاست، اما در عین حال تمایلی به پذیرش کامل خواستههای آمریکا ندارد. در مقابل، ترامپ تلاش میکند از فشار بر ایران بهعنوان اهرمی برای امتیازگیری از چین استفاده کند. این وضعیت، ایران را به نقطه تلاقی منافع و اختلافات دو قدرت بزرگ تبدیل کرده است.
در نهایت، موفقیت این نشست به توانایی طرفین در تفکیک مسائل اقتصادی از درگیریهای منطقهای بستگی دارد. در غیر این صورت، احتمال تشدید تنشها و ورود به مرحلهای جدید از رقابت و فشار متقابل افزایش خواهد یافت، در حالی که جهان در انتظار نتایج این دیدار باقی میماند.
رأی الیوم در مقاله ای به بررسی افزایش تنشها میان ایران، آمریکا و اسرائیل و احتمال بازگشت به یک جنگ گسترده پرداخته و نوشت: تحلیلگران اسرائیلی معتقدند بنیامین نتانیاهو از ازسرگیری جنگ با ایران حمایت میکند و این وضعیت را «فرصتی طلایی» میداند. در همین حال، ارتش اسرائیل در حالت آمادهباش کامل قرار دارد و تحولات خلیج فارس را بهدقت زیر نظر گرفته است.
در سوی دیگر، تحلیلگران تأکید میکنند که ایران بعید است تحت فشارهای آمریکا و اسرائیل تسلیم شود. تشدید تنشها در منطقه، بهویژه در تنگه هرمز، خطر وقوع یک درگیری منطقهای را افزایش داده است. برخی منابع اسرائیلی معتقدند اگر ایران برای حفظ کنترل این گذرگاه استراتژیک بجنگد، احتمال آغاز حملات جدید بالا خواهد رفت.
همچنین به نظر میرسد سیاستهای دونالد ترامپ متناقض است؛ از یکسو تمایل به اجتناب از جنگ گسترده دارد و از سوی دیگر به دنبال کسب یک پیروزی سیاسی است. در این میان، وضعیت فعلی به نوعی «بازی قدرت» میان طرفین تبدیل شده که هر کدام منتظر عقبنشینی دیگری هستند.
در نهایت، تحلیلگران بر این باورند که ادامه این وضعیت موقتی است و احتمال وقوع دور جدیدی از درگیریها، چه در ایران و چه در لبنان، بسیار بالاست؛ چرا که هیچیک از طرفها حاضر به عقبنشینی از اهداف اصلی خود نیستند.
وبسایت عربی ۲۱ در مقاله ای نوشت: با پایان مهلت ۶۰روزه قانون «صلاحیتهای جنگی» مصوب ۱۹۷۳، دولت آمریکا در برابر چالشی حقوقی و سیاسی برای ادامه درگیری با ایران قرار گرفته است. این قانون رئیسجمهور را ملزم میکند ظرف ۶۰ روز پس از آغاز عملیات نظامی بدون مجوز کنگره، نیروها را خارج کند، مگر آنکه کنگره ادامه جنگ را تصویب یا رسماً اعلام جنگ کند. با این حال، دولت ترامپ تلاش کرده با تفسیرهای حقوقی خاص این محدودیت را دور بزند.
از جمله این تفسیرها، ادعای «توقف ساعت» در دوره آتشبس است؛ یعنی در زمان کاهش درگیری، شمارش مهلت قانونی متوقف میشود. همچنین دولت میکوشد با اعلام پایان «اعمال خصمانه» و تغییر ماهیت عملیات به مأموریتهای «دفاعی» یا «انسانی» مانند حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز، از شمول قانون خارج شود. در کنار این، کاخ سفید به اختیارات ذاتی رئیسجمهور بهعنوان فرمانده کل قوا استناد میکند و برخی مقامات اساساً قانون را غیرقانونی میدانند.
همزمان، عملیات نظامی با عنوانهایی مانند حفاظت از تجارت جهانی ادامه یافته است. این وضعیت نشاندهنده تداوم اختلاف تاریخی میان قوه مجریه و مقننه در آمریکا بر سر اختیارات جنگی و نبود اجماع حقوقی قطعی در این زمینه است.
رسانههای چین و روسیه
«لی زیکسین» پژوهشگر مؤسسه مطالعات بینالمللی چین در «تلویزیون مرکزی چین» اعلام کرد که عملیات نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران عملاً به بنبست راهبردی برای واشنگتن منجر شده است. وی تصریح کرد که از منظر تاکتیکی، آمریکا نگران آن است که هرگونه تشدید درگیری به یک جنگ تمامعیار منجر شود؛ موضوعی که با هدف اعلامی این کشور برای کاهش حضور در منطقه خاورمیانه در تضاد است.
این کارشناس افزود: در عین حال، اگر آمریکا از تشدید تنش خودداری کند، این مسئله میتواند به تضعیف اعتماد متحدانش منجر شود. به گفته وی، ایران بهخوبی از این دوگانگی در سیاست آمریکا آگاه است و تلاش میکند از آن بهرهبرداری کند.
لی زیکسین همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، تأکید کرد که هیچیک از طرفین کنترل کامل بر این گذرگاه راهبردی ندارند، اما ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود توانایی ایجاد اختلال در کشتیرانی را داراست. وی تصریح کرد که در شرایط کنونی، آمریکا بیش از آنکه قادر به تضمین جریان عادی عبور و مرور باشد، توانایی ایجاد محدودیت در آن را دارد. وی در پایان هشدار داد که با وجود برتریهای فنی آمریکا، مقابله با ایران در شرایط فعلی دشوار است و خطر ورود به مرحلهای جدید از تشدید تنشها همچنان رو به افزایش است.
«کریستوفر هلالی» تحلیلگر آمریکایی و خبرنگار حوزه ژئوپلیتیک در گفتوگو با شبکه «راشاتودی» روسیه با بیان اینکه حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران «با هدف تخریب آینده ایران» انجام شد، تأکید کرد: این حملات نه تنها محدود به اهداف نظامی نبود، بلکه زیرساختهای غیرنظامی از جمله کلینیکهای درمان ناباروری، بیمارستانها، مدارس و دانشگاههای ایران نیز هدف قرار گرفتند. به گفته هلالی هدف اصلی این حملات نابودی آینده ایران است، نه آزادسازی مردم آن. به نوشته راشاتودی هلالی که بهتازگی از سفر به ایران بازگشته، تصویری کاملاً متفاوت از ادعاهای دونالد ترامپ ارائه داد. ترامپ مدعی شده بود که ایران پس از حملات آمریکا در آستانه فروپاشی قرار گرفته، اما هلالی گفت که مردمی باوقار و مقاوم را در ایران مشاهده کرده است.
از جمله نمونههای مشخصی که هلالی به آن اشاره کرد، حمله به بزرگترین کلینیک ناباروری و بانک تخمک ایران بود. همچنین او به حمله آمریکا به مراکز آموزشی ایران در شهر میناب اشاره کرد که طی آن بیش از ۱۲۰ دانشآموز جان خود را از دست دادند. به گفته هلالی «مردم ایران از خیانتهای مکرر آمریکا در مذاکرات خسته شدهاند و خواهان پایان جنگ بر اساس شرایط خودشان هستند.» او تأکید کرد که فضای غالب در ایران این است که هیچ مذاکرهای تا رسیدن به پیروزی کامل پذیرفته نخواهد شد.
در بخش دیگری از این مصاحبه، هلالی به بازدید خود از تنگه هرمز اشاره کرد و گفت ایران کنترل کاملی بر این آبراه حیاتی دارد و هیچ کشتی بدون تأیید نیروی دریایی سپاه پاسداران عبور نمیکند.
وی گزارشهای مربوط به شلیک نیروهای ایرانی به سمت ناوگان آمریکا را کاملاً محتمل دانست و تکذیب واشنگتن را غیرقابل اعتماد خواند. هلالی در پایان هشدار داد که در صورت از سرگیری درگیریها پاسخ ایران طولانیمدت خواهد بود و سطح تخریب در منطقه بهمراتب بیشتر از آنچه تاکنون دیدهایم خواهد بود.
رسانههای رژیم صهیونیستی
یک رسانه صهیونیستی با اشاره به افزایش سطح تنش ها بین تهران و واشنگتن در تنگه هرمز نوشت رئیس جمهوری آمریکا تمایلی به بازگشت به جنگ تمام عیار با ایران ندارد. روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: با وجود تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای نابودی زیرساختهای ایران، به نظر نمیرسد او تمایل زیادی به بازگشت به یک جنگ تمامعیار داشته باشد.
این رسانه صهیونیستی افزود: با این حال، تغییر بنیادینی در مواضع ترامپ رخ نداده است و همچنان تصمیمگیر نهایی خود اوست.
هاآرتص به افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس پس از اعلام طرح آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز اشاره کرد و افزود: تنها با یک تصمیم، ترامپ بهطور قابلتوجهی سطح تنش در خلیج فارس را افزایش داده است. در حال حاضر، تداوم آتشبس میان آمریکا و ایران بار دیگر به میزان خویشتنداری طرفین وابسته شده؛ وضعیتی که میتواند بهطور مستقیم بر تل آویو نیز تأثیر بگذارد.
یک رسانه صهیونیستی نوشت پهپادهای فیبر نوری حزب الله میتوانند موازنه جنگ را به نفع این گروه لبنانی تغییر دهند و راهبرد ایجاد منطقه حائل در مرز سرزمینهای اشغالی و لبنان را به شکست بکشانند.
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در گزارشی نوشت: اسرائیل که باید تهدید پهپادها را پیشبینی میکرد، اکنون راهبردش در لبنان در معرض خطر است.
این رسانه صهیونیستی افزود: پس از سالها تحول در جنگ پهپادی در دیگر میدانها، به نظر میرسد ارتش اسرائیل در برابر استفاده مؤثر حزبالله از پهپادهای اف پی وی و پهپادهای هدایتشونده با فیبر نوری غافلگیر شده و نیروهایش در جنوب لبنان بار دیگر در معرض خطر قرار گرفتهاند.
تایمز اسرائیل نوشت: تل آویو با مشکلی جدی در لبنان مواجه است. حزبالله در هفتههای اخیر جهشی آشکار در توانایی و تاکتیکهای پهپادی خود ایجاد کرده و از پهپادهای انفجاری با اثرگذاری مرگبار علیه نیروهای اسرائیلی استفاده میکند. اقدامات مقابلهای اسرائیل تاکنون ناکافی بوده است.
این رسانه صهیونیستی افزود: حملات مکرر پهپادی، از جمله چند حمله در یک روز، به کشته و زخمی شدن نیروهای اسرائیلی انجامیده و نشان میدهد این تهدید ادامهدار است. این در حالی است که اسرائیل باید از قبل چنین خطری را پیشبینی میکرد؛ زیرا تجربه جنگهایی مانند موصل، سوریه، قرهباغ و اوکراین نشان داده که پهپادهای ارزان و در دسترس میتوانند موازنه جنگ را تغییر دهند.
تایمز اسرائیل نوشت: پهپادهای جدید، بهویژه انواع متصل به فیبر نوری، در برابر جنگ الکترونیک مقاوم هستند و مقابله با آنها دشوار است. در نتیجه، نهتنها جان نیروها، بلکه کل راهبرد «منطقه حائل» اسرائیل در جنوب لبنان در معرض تهدید قرار گرفته است.
این رسانه صهیونیستی ادامه داد: بدون پاسخ مؤثر به تهدید پهپادها، اسرائیل ممکن است ناچار شود ساختار عملیاتی خود را تغییر دهد.
یک رسانه صهیونیستی از افزایش هزینه زندگی در سرزمینهای اشغالی خبر داد و نوشت کاهش ۱۴ درصدی سطح رفاه، تمایل به مهاجرت از این منطقه را بالا برده است.
تارنمای صهیونیستی «گلوبز» در گزارشی نوشت: هزینه زندگی در اسرائیل(سرزمین های اشغالی) بهطور قابلتوجهی از کشورهای ثروتمند اروپایی بیشتر شده است. بر اساس مطالعه مؤسسه آرون، سبد متوسط کالا و خدمات در این منطقه حدود ۲۱ درصد گرانتر از کشورهایی مانند اتریش، هلند و سوئد است و در مقایسه با کشورهایی با درآمد پایینتر مانند یونان و اسپانیا، این اختلاف به ۶۸ درصد میرسد. این وضعیت باعث کاهش حدود ۱۴ درصدی سطح رفاه و حتی افزایش تمایل به مهاجرت شده است.
گلوبز درباره علل گرانی در سرزمین های اشغالی نوشت: دو عامل اصلی این گرانی، مسکن و مواد غذایی هستند. هزینه مسکن در اسرائیل نسبت به کشورهای ثروتمند ۲۶ درصد و نسبت به کشورهای ارزانتر تا ۸۵ درصد بالاتر است. همچنین قیمت مواد غذایی به ویژه لبنیات به شدت افزایش یافته است.
