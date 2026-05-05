  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۳۹

۵ هزار متر مربع از اراضی ملی در «تنگک» آزادسازی شد

۵ هزار متر مربع از اراضی ملی در «تنگک» آزادسازی شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر گفت: در یک عملیات جهادی، پنج هزار متر مربع از اراضی ملی تصرف شده در تنگک سوم به ارزش هزار میلیارد ریال آزاد سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان سه شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: در راستای مقابله با سودجویانی که از شرایط کشور سوء استفاده کرده و اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی ملی می‌کنند، ماموران کلانتری ۱۴ تنگک با همکاری عوامل مسکن موفق شدند پنج هزار متر مربع از این اراضی را آزاد کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با بیان اینکه ارزش این زمین‌ها بالغ بر هزار میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پلیس با اعلام این اقدام، پیام روشنی به زمین‌خواران ارسال کرد که برخورد با تخلفات در اولویت قرار دارد و امنیت حقوق شهروندان را تضمین می‌کند.

کد مطلب 6821385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها