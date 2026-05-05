۵ هزار متر مربع از اراضی ملی در «تنگک» آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان سه شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: در راستای مقابله با سودجویانی که از شرایط کشور سوء استفاده کرده و اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی ملی می‌کنند، ماموران کلانتری ۱۴ تنگک با همکاری عوامل مسکن موفق شدند پنج هزار متر مربع از این اراضی را آزاد کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با بیان اینکه ارزش این زمین‌ها بالغ بر هزار میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پلیس با اعلام این اقدام، پیام روشنی به زمین‌خواران ارسال کرد که برخورد با تخلفات در اولویت قرار دارد و امنیت حقوق شهروندان را تضمین می‌کند.