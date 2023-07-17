انجام ۱۳۰۰ استعلام از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویتدار دولت الکترونیک و با دو هدف کلی پیشگیری از مفاسد زمینخواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راهاندازی شده است.
وی تصریح کرد: سامانه زمین دارای ۲ زیرسامانه با عنوان «درگاه متقاضیان مردمی» و «پایش اراضی» است و هم اکنون قابل دسترس و استفاده برای کاربران است.
سملیان افزود: ۲ نوع خدمات دارای طرح و بدون طرح از طریق درگاه متقاضیان مردمی ارائه میشود که خدمات دارای طرح شامل تغییر کاربری امور اراضی و واگذاری امور اراضی است و خدمات بدون طرح شامل پاسخ به استعلامات تعیین نوعیت اراضی، پاسخ به استعلام تعیین حدود وضعیت - محدوده طرح هادی روستاها، پاسخ به استعلامات ملی و مستثنیات، احداث بنای مسکونی، تجاری یا اداری است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دستگاههای اجرایی اصلی که در زمینه استعلامات و صدور مجوزهای حوزه زمین نقش دارند، به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استان بوشهر متصل هستند. از جمله این دستگاههای اصلی میتوان به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و …اشاره کرد.
سملیان اظهار کرد: ارائه خدمات این دستگاهها در زمینه انجام استعلامات بین دستگاهی، رایگان است و برای ارائه مجوزها نیز فقط در مواردی که طبق قوانین بالادستی و مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار تعرفه یا هزینه ارائه خدمت تعریف شده است، مجازند برای صدور مجوز بر اساس تعرفههای مصوب اقدام به دریافت وجه کنند.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: بررسی وضعیت عملکرد استان بوشهر در پاسخ دهی به استعلامات از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نشان دهنده ۱۳۵۱ استعلام پاسخ داده شده توسط دستگاههای اجرایی استان میباشد.
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