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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۴

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر خبر داد؛

انجام ۱۳۰۰ استعلام از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در بوشهر

انجام ۱۳۰۰ استعلام از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در بوشهر

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: هزار و ۳۵۱ استعلام از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در بوشهر انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک و با دو هدف کلی پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راه‌اندازی شده است.

وی تصریح کرد: سامانه زمین دارای ۲ زیرسامانه با عنوان «درگاه متقاضیان مردمی» و «پایش اراضی» است و هم اکنون قابل دسترس و استفاده برای کاربران است.

سملیان افزود: ۲ نوع خدمات دارای طرح و بدون طرح از طریق درگاه متقاضیان مردمی ارائه می‌شود که خدمات دارای طرح شامل تغییر کاربری امور اراضی و واگذاری امور اراضی است و خدمات بدون طرح شامل پاسخ به استعلامات تعیین نوعیت اراضی، پاسخ به استعلام تعیین حدود وضعیت - محدوده طرح هادی روستاها، پاسخ به استعلامات ملی و مستثنیات، احداث بنای مسکونی، تجاری یا اداری است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی اصلی که در زمینه استعلامات و صدور مجوزهای حوزه زمین نقش دارند، به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استان بوشهر متصل هستند. از جمله این دستگاه‌های اصلی می‌توان به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و …اشاره کرد.

سملیان اظهار کرد: ارائه خدمات این دستگاه‌ها در زمینه انجام استعلامات بین دستگاهی، رایگان است و برای ارائه مجوزها نیز فقط در مواردی که طبق قوانین بالادستی و مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار تعرفه یا هزینه ارائه خدمت تعریف شده است، مجازند برای صدور مجوز بر اساس تعرفه‌های مصوب اقدام به دریافت وجه کنند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: بررسی وضعیت عملکرد استان بوشهر در پاسخ دهی به استعلامات از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نشان دهنده ۱۳۵۱ استعلام پاسخ داده شده توسط دستگاه‌های اجرایی استان می‌باشد.

کد مطلب 5838690

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