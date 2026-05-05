به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه سه شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه شهدای ایران، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مدیریت رهبر شهید انقلاب در مقاطع حساس کشور اظهار کرد: هدایت حکیمانه نظام در بیش از سه دهه گذشته، ایران را به سطحی از استقلال، انسجام و اقتدار رسانده که در برابر پیچیده‌ترین تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به وقایع منطقه‌ای از جمله جنگ عراق و کویت افزود: در آن مقطع تلاش‌هایی برای کشاندن ایران به درگیری صورت گرفت، اما با تدبیر رهبری، کشور از ورود به جنگی پرهزینه مصون ماند و مسیر ثبات و امنیت حفظ شد.

نیکزاد تصریح کرد: صیانت از آرای مردم، ایجاد توازن میان دیدگاه‌های مختلف سیاسی و جلوگیری از تنش‌های بی‌حاصل داخلی، از جمله شاخص‌های برجسته مدیریت کلان کشور بوده که موجب تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی شده است.

وی با اشاره به جایگاه فرماندهی کل قوا ادامه داد: اقتدار امروز نیروهای مسلح و توان بازدارندگی کشور، مرهون هدایت‌های راهبردی در حوزه دفاعی و نظامی است و این ظرفیت به عنوان پشتوانه‌ای برای امنیت ملی محسوب می‌شود.

نیکزاد تاکید کرد: سابقه ایالات متحده آمریکا در مداخلات نظامی، تحریم‌های اقتصادی، ایجاد ناامنی و بهره‌برداری از جنگ‌ها برای منافع اقتصادی، نشان‌دهنده رویکردی سلطه‌جویانه در عرصه بین‌الملل است.

نائب‌رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: از بمباران هیروشیما و ناکازاکی تا جنگ ویتنام، از تحریم کشورهایی چون ایران، ونزوئلا و کوبا تا حمایت از بی‌ثباتی در منطقه، همگی نمونه‌هایی از عملکردی است که با اصول انسانی و حقوق بین‌الملل در تضاد است.

وی بیان کرد: کودتای ۲۸ مرداد در ایران، تحولات شیلی و حمایت از دیکتاتوری‌ها، بخشی از کارنامه مداخلات خارجی است که ملت‌ها هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.

نیکزاد گفت: رژیم صهیونیستی با اقدامات تجاوزکارانه و نقض مکرر حقوق بشر، عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است و استمرار این روند، چالش‌های جدی برای امنیت منطقه‌ای ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعامل سازنده با همسایگان تأکید داشته است افزود: ایران هیچ‌گاه به دنبال تنش با کشورهای منطقه نبوده، اما در برابر هرگونه تهدید و تجاوز، پاسخی قاطع و متناسب خواهد داد.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ذخایر عظیم نفتی در کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و عربستان، یکی از دلایل اصلی توجه و مداخله قدرت‌های خارجی در منطقه است و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، اجازه سوءاستفاده از این منابع را نخواهد داد.

نیکزاد با تأکید بر حقوق ایران در آبراه‌های بین‌المللی از جمله تنگه هرمز گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها در چارچوب قوانین بین‌المللی، حق مسلم کشور است و هیچ قدرتی نمی‌تواند این حقوق را نادیده بگیرد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصول خود از جمله رفع تحریم‌ها، حفظ توانمندی‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و عدم دخالت در امور داخلی تأکید داشته و هرگونه تعامل باید بر پایه احترام متقابل و منافع ملی شکل گیرد.