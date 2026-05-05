سارقان حرفه ای خودرو در کرمان به دام پلیس افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا میرحبیبی گفت: با تلاش کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی استان کرمان، باند سارقان حرفه‌ای خودرو منهدم و دو متهم دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این افراد به ۵ مورد سرقت خودرو پراید و ۱۰ مورد سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کردند افزود: بررسی‌ها نشان داد سارقان با جعل پلاک و نصب آن بر روی خودروهای سرقتی، اقدام به شناسایی خودروهای فاقد دزدگیر کرده و در فرصت مناسب نسبت به سرقت خودرو یا محتویات داخلی آن اقدام می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی لوازم اوراقی خودرو از جمله پخش، باند و تجهیزات جانبی کشف شد.

وی با تاکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سارقان، از شهروندان خواست برای افزایش ایمنی خودروهای خود از تجهیزات بازدارنده و سیستم‌های امنیتی معتبر استفاده کنند.