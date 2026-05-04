  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

دستگیری سارق طلا در دامغان حین سرقت از بانوان

دستگیری سارق طلا در دامغان حین سرقت از بانوان

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری یک سارق زن در حین سرقت طلا از بانوان این شهر خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۱ طی عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر و گوشواره مسروقه را کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان از وقوع دو فقره سرقت طلا بانوان در این شهر خبر داد و بیان کرد: در پی وقوع این رویداد بلافاصله تیم کارآگاهی تشکیل و موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۱ دامغان مسئول رسیدگی پرونده شدند، ادامه داد: تیم تخصصی پلیس برای شناسایی رد پا سارق یا سارقان دست به کار شد.

فرمانده انتظامی دامغان از شناسایی سارق خانم هنگام سرقت خبر داد و اظهار داشت: طی عملیات غافلگیرانه این خانم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

عرب با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود اعتراف کرده است، تصریح کرد: از این سارق گوشواره مسروقه کشف شده است.

وی ادامه داد: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی دامغان ارجاع داده شده است.

کد مطلب 6819928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها