دستگیری سارق طلا در دامغان حین سرقت از بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان از وقوع دو فقره سرقت طلا بانوان در این شهر خبر داد و بیان کرد: در پی وقوع این رویداد بلافاصله تیم کارآگاهی تشکیل و موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۱ دامغان مسئول رسیدگی پرونده شدند، ادامه داد: تیم تخصصی پلیس برای شناسایی رد پا سارق یا سارقان دست به کار شد.

فرمانده انتظامی دامغان از شناسایی سارق خانم هنگام سرقت خبر داد و اظهار داشت: طی عملیات غافلگیرانه این خانم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

عرب با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود اعتراف کرده است، تصریح کرد: از این سارق گوشواره مسروقه کشف شده است.

وی ادامه داد: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی دامغان ارجاع داده شده است.