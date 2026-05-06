نجات کودک سه ساله آران وبیدگلی از خطر قطعی هاری ناشی از حمله شغال

فرشته سعدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش حمله یک قلاده شغال به کودکی سه ساله، تیم واکنش سریع واحد بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت بلافاصله فعال شده و اقدامات حیاتی را آغاز نمود.

وی ابراز کرد: این مصدوم که بر اثر حمله، از ناحیه سر و صورت دچار جراحات شدید و آسیب جدی به گوش شده بود، جهت درمان تخصصی به کلینیک مرحومه اسما طاهری ارجاع گردید و با انجام مداخلات فوری پزشکی از جمله تزریق ایمونوگلوبولین در ناحیه جراحت، از خطر قطعی مرگ ناشی از ابتلا به ویروس هاری نجات یافت.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: با توجه به کشندگی ۱۰۰ درصدی بیماری هاری، مرکز بهداشت شهرستان بر لزوم پرهیز از هرگونه تماس و غذادهی به حیوانات ولگرد و مشکوک تأکید نموده و از شهروندان درخواست دارد در صورت بروز هرگونه گزش توسط حیوانات اهلی یا وحشی، فوراً به مرکز شبانه‌روزی درمان پیشگیری هاری واقع در کلینیک اسما طاهری (جنب بیمارستان سیدالشهدا) مراجعه نمایند.