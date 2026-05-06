ماموستا قادری: وفاداری به رهبری ضامن پیروزی بر استکبار است

ماموستا ملا قادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با موضوع «عشق و اطاعت اصحاب نسبت به پیامبر (ص)»، به واکاوی نقش ایمان در پیروزی بر جبهه کفر پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود، برای تمامی برادران، خواهران و شیفتگان قرآن و رسول‌الله (ص)، از پیشگاه خداوند متعال طلب عزت، سلامت و سربلندی کرد و اظهار داشت: استواری در عقیده و تبعیت صادقانه از رهبری تنها راه عبور از سختی‌ها و شکست توطئه‌های دشمنان است.

امام‌جمعه پاوه با بازخوانی وقایع غزوۀ تبوک و مقابله با لشکریان عظیم امپراتوری روم بیان کرد: در آن سال قحطی و گرمای سوزان، «ابوخیثمه» میان دوراهیِ آسایش دنیا و نبرد حق و باطل قرار گرفت. او زمانی که به منزل بازگشت و همسر و سفره مهیا را دید، نهیب زد که «چگونه من در سایه خنک کپر بیاسایم در حالی که سرورم پیامبر خدا (ص) در میان آفتاب سوزان و طوفان شن است؟»

ماموستا قادری افزود: این صحابی مخلص با رها کردن تعلقات دنیوی، بی‌درنگ به سوی کاروان شتافت و پیامبر اکرم (ص) در توصیف او فرمودند که «او دلش با من بود»؛ این همان وفاداری و عشقی است که ضامن پیشبرد رسالت الهی شد.

وی در ادامه با اشاره به ماجرای جوانی که انگشتر طلا در دست داشت، تصریح کرد: زمانی که پیامبر (ص) انگشتر او را به دور انداختند، آن جوان در اوج صداقت، پیشنهاد حاضران برای بازپس‌گیری انگشتر را رد کرد و سوگند یاد کرد چیزی را که رسول خدا (ص) دور انداخته، هرگز برنخواهد داشت.

امام‌جمعه پاوه تأکید کرد: این سطح از انقیاد و تسلیم در برابر فرمان رهبری، نشان‌دهنده غایت وفاداری شاگردان مکتب نبوی است.

این عالم برجسته اهل سنت در پایان سخنان خود با پیوند میان تاریخ صدر اسلام و پایداری ملت ایران خاطرنشان کرد: امروزه نیز در میهنمان، به‌ویژه پس از تهاجم‌های آمریکای جنایتکار، شاهد جلوه‌های بی‌نظیری از اخلاص در خانواده‌هایی هستیم که با مقاومت و پایداری خود، صدق و صفای دوران اصحاب رسول‌الله (ص) را بار دیگر زنده کرده‌اند.