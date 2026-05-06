هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه‌ سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت با میانگین ۱۲۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان)

شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۵، احمدآباد با عدد ۱۶۲، پروین اعتصامی ۱۶۱، زینبیه ۱۶۹، کاوه و کرداباد ۱۵۶ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ولدان با عدد ۱۰۳، پارک زمزم ۱۰۱، بزرگراه خرازی ۱۲۶، دانشگاه صنعتی ۱۰۲، رودکی ۱۳۱ و فرشادی ۱۲۹ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه رهنان با عدد ۹۴، فیض ۹۹، سپاهان‌شهر و میرزا طاهر ۸۵ و هزار جریب ۸۷ در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای شاهین‌شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد و در خمینی‌شهر و سجزی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده که طی ۲۴ ساعت آینده به سبب وقوع ناپایداری‌های جوی همرفتی، احتمال وزش باد شدید و توفان لحظه‌ای همراه با گردوخاک به ویژه در نیمه شمالی و شرقی استان و در برخی نقاط غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.