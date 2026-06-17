به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، حمید ظهرابی اظهار کرد: دو توله یوزپلنگ گمشده هلیا در پناهگاه حیات وحش میاندشت شناسایی و هویت آن‌ها به صورت قطعی تأیید شد.

وی افزود: پس از نگرانی‌ها درباره جدایی دو توله از این خانواده پنج‌فرزندی، کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با تطبیق الگوی خال‌های بدن با بانک اطلاعاتی جامع یوزپلنگ آسیایی، هویت این دو یوز را به عنوان توله‌های هلیا تأیید کردند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این یوزهای جوان با سن تقریبی یک سال، زودتر از موعد به استقلال رسیده‌اند.

وی تصریح کرد: تصاویر مستند میدانی رفتار طبیعی شکار این یوزها را ثبت کرده است؛ رخدادی که نشان‌دهنده سلامت کامل، وفور طعمه و امنیت زیستگاه میاندشت است.

ظهرابی گفت: جنسیت یکی از این توله‌ها نر تأیید شده و جنسیت توله دیگر همچنان در دست بررسی است.