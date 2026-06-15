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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

تصویر دو قلاده یوزپلنگ آسیایی در میان‌دشت ثبت شد

تصویر دو قلاده یوزپلنگ آسیایی در میان‌دشت ثبت شد

بجنورد- تصویر دو قلاده یوزپلنگ آسیایی بالغ برای دومین بار در پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم مشاهده و ثبت شدند.

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کد مطلب 6861262

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