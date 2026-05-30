ترکیب ۴ نفره تنیس روی میز برای ناگویا/انتصاب نوشاد، غیبت نیما

جمیل لطف الله نسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیته ملی المپیک به تنیس روی میز مردان برای حضور در بازی های آسیایی ۴ سهمیه اختصاص داده است، گفت: رقابت های انتخابی خواهیم داشت تا بر اساس سهمیه های در اختیار، بازیکنان اعزامی به ناگویا را مشخص کنیم، سپس وارد اردوهای آماده سازی شویم.

وی با یادآوری اینکه قرار است رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ خرداد برگزار شود، در مورد چگونگی برگزاری این مسابقات یادآور شد: به دلیل نداشتن فرصت کافی نمی توانیم رقابت های را از دسته یک و دسته برتر آغاز کنیم و با حضور نفرات برتر رنکینگ جهانی پیگیری کنیم. این مسابقات با حضور بازیکنانی که در آخرین انتخابی تیم ملی حضور داشتند، برگزار می شود. این رقابت ها دی سال گذشته با حضور ۱۲ بازیکن و به منظور تعیین ترکیب اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در واکنش به این موضوع که «آن دوره رقابت های انتخابی بدون حضور نوشاد عالمیان، نیما عالمیان و بنیامین فرجی برگزار شد و نتیجه اش هم اول تا سومی سامران کریمی، امین احمدیان و جواد سهرابی بود. برای این دوره هم این بازیکنان حضور ندارند؟»، خاطرنشان کرد: نوشاد عالمیان در انتخابی دی سال گذشته حضور نداشت چون به صورت انتصابی در ترکیب تیم اعزامی به قهرمانی جهان قرار گرفته بود. برای بازی های آسیایی هم نوشاد به خاطر برخورداری از بهترین رنکینگ جهانی میان ایرانی ها، بازیکن انتصابی است و در انتخابی شرکت نمی کند.

وی در این رابطه ادامه داد: نیما عالمیان به دلیل مسائل شخصی و بنیامین فرجی ومحمد موسوی به دلیل مصدومیت در آن مسابقات شرکت نداشتند. برای انتخابی پیش رو هم نیما عالمیان به دلیل مسائل شخصی غیبت دارد اما بنیامین فرجی و محمد موسوی حضور خواهند داشت.

لطف الله نسبی همچنین در مورد امیرحسین هدایی که آخرین انتخابی تیم ملی تنیس روی میز را به دلیل مصدومیت نیمه کاره رها کرد، گفت: هدایی ظاهرا همچنان از ناحیه کتف مصدومیت دارد اما مانعی برای حضورش در انتخابی نیست. او در فهرست فعلی حضور دارد مگر اینکه شخصا تصمیم دیگری بگیرد. در هر صورت هنوز فهرست بازیکنان حاضر در انتخابی نهایی نشده است.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز همچنین در مورد برنامه های آماده سازی این تیم گفت: قطعا در اولین فرصت بعد از مشخص شدن ترکیب تیم، باید اردوهای آماده سازی را آغاز کنیم به خصوص که فرصت زیادی تا بازی های آسیایی نداریم اما مشکل اینجاست که شخصا به خاطر قطعی اینترنت از دنیای تنیس روی میز فاصله گرفته ام. اصلا نمی دانم در فدراسیون جهانی و آسیایی چه می گذرد.

وی تصریح کرد: در هر صورت هنوز بابت مراحل آماده سازی، برنامه مشخصی به فدراسیون ارائه نکرده ام اما قطعا بعد از اتمام انتخابی، خیلی زود وارد اردو می شویم و در صورت مهیا بودن شرایط زمانی و مالی، اعزام هم خواهیم داشت.

لطف الله نسبی با یادآوری اینکه تنیس روی میز در دوره پیشین بازی های آسیایی صاحب مدال برنز تیمی و برنز دوبل شد، در مورد عملکرد این رشته در ناگویا گفت: در بخش تیمی از آنجا که جزو ۴ تیم اول به حساب می آئیم دارای سید هستیم و از این حیث شرایط بهتری نسبت به دوره قبل خواهیم داشت. حداقل اینکه می دانیم در دور نخست با تیم هایی مانند چین، کره جنوبی و چین تایپه روبرو نمی شویم. در بخش دوبل می توانیم مدال دوره قبل را تکرار کنیم و حتی رنگ آن را ارتقا دهیم.