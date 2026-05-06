آلودگی صوتی شبانه تهدیدی برای سلامت قلب

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسین نت، محققان گزارش دادند افرادی که سعی میکردند فقط یک شب با وجود صدای ترافیک شهری بخوابند، علائمی از استرس قلبی و اختلال در عملکرد رگهای خونی را نشان دادند.
«عمان هاهاد»، محقق ارشد و دانشمند ارشد قلب و عروق در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ آلمان، گفت: «حتی یک شب سر و صدای ترافیک جادهای، سیستم قلبی عروقی را تحت فشار قرار میدهد.»
محققان گفتند که این نتایج میتواند به توضیح این موضوع کمک کند که چرا افرادی که به مدت طولانی در معرض سر و صدای ترافیک قرار دارند، معمولاً سلامت قلب بدتری دارند.
هاهاد در یک بیانیه خبری گفت: «حتی وقتی خواب هستیم، بدن ما همچنان در حال گوش دادن است. فعال شدن مکرر پاسخهای استرس شب های متمادی ممکن است به توضیح این موضوع کمک کند که چرا افرادی که به مدت طولانی در معرض سر و صدای ترافیک قرار دارند، میزان بالاتری از فشار خون بالا و بیماری قلبی دارند.»
برای مطالعه جدید، محققان خواب و سلامت ۷۴ نفر را به مدت سه شب پیگیری کردند.
هر شب شرکتکنندگان در معرض شرایط صوتی متفاوتی قرار گرفتند- بدون صدا، 30 قسمت صدای ترافیک یا 60 قسمت صدای ترافیک. هر قسمت از صدای خیابان از ضبطهای واقعی گرفته شده بود و کمی بیشتر از یک دقیقه طول میکشید.
صبح روز بعد، آزمایشها نشان داد شرکتکنندگانی که در معرض صدا قرار گرفته بودند، عملکرد رگهای خونیشان مختل شده بود و رگهایشان علائم سفتی بیشتری نشان میداد.
علاوه بر این، نمونههای خون آنها تغییراتی در مواد بیوشیمیایی مرتبط با التهاب و پاسخهای استرس نشان داد.
در این مطالعه آمده است که قرار گرفتن در معرض صدا همچنین میانگین ضربان قلب شرکتکنندگان را بیش از یک ضربان در دقیقه افزایش داد.
هاهاد گفت: «ما انتظار نداشتیم چنین تغییرات بیولوژیکی پایداری را در افرادی که در معرض سطوح صدای معمول برای کسی که در نزدیکی جاده زندگی میکند، قرار دارند، پیدا کنیم.»
شرکتکنندگانی که در معرض صدا قرار داشتند، همچنین تمایل داشتند که در صبح به سختی بخوابند، کیفیت خوابشان بدتر بود، مدت خوابشان کوتاهتر بود، بیقراری و خستگیشان افزایش یافت.
محققان گفتند که نتایج نشان میدهد که حتی سطوح رایج صدای شهری نیز میتواند به سلامتی آسیب برساند.
هاهاد گفت: «محافظت از خواب ما با مقابله با آلودگی صوتی باید بخشی از نحوه تفکر ما در مورد پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی در شهرهای بزرگ و کوچک در سراسر جهان باشد.»
او گفت گامهای اساسی وجود دارد که مردم میتوانند برای محافظت از خواب و سلامت قلب خود بردارند.
