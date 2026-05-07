به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان فرانسوی هشدار میدهند که دسته نسبتاً جدیدی از داروها که توسط دامپزشکان در جهان تجویز میشوند، به نام ایزوکسازولینها، تهدیدی برای حشراتی هستند که نقش حیاتی در بهبود کیفیت خاک و بازیافت مواد مغذی در دنیای طبیعی دارند.
ایزوکسازولینها که در سال ۲۰۱۳ معرفی شدند، اولین درمانهای خوراکی بودند که توانستند کک و کنه را به مدت یک ماه یا بیشتر کنترل کنند. داروهایی در این دسته که دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) هستند شاملBravecto، Credelioو NexGard هستند.
اما پس از مصرف ایزوکسازولینها توسط حیوانات خانگی، ترکیبات فعال میتوانند هنگام دفع مدفوع، ادرار یا پوستاندازی حیوانات خانگی در محیط زیست پخش شوند و حشراتی مانند پروانهها، سوسکها و مگسهایی را که از مدفوع تغذیه میکنند، در معرض خطر قرار دهند.
محققان هشدار میدهند که این حشرات نقشهای زیستمحیطی مهمی ایفا میکنند. برای مثال، آنها به کنترل آفات ناخواسته، تجزیه زبالهها و غنیسازی خاک کمک میکنند.
برای مطالعه جدید، تیمی در دانشگاه مارسی لهتویل فرانسه، به رهبری دکتر «فیلیپ برنی»، ۲۰ گربه و ۲۰ سگ را به مدت سه ماه تحت نظر قرار دادند.
حیوانات تحت درمان با ایزوکسازولین قرار گرفتند و محققان میزان باقی ماندن مواد فعال در مدفوع آنها را در طول زمان اندازهگیری کردند. آنها همچنین میزان قرار گرفتن در معرض حشرات تغذیهکننده از کود را تخمین زدند.
حتی پس از پایان دوره درمان، محققان گفتند که دو مورد از چهار ماده فعال که معمولاً در این محصولات یافت میشوند، در مدفوع حیوانات باقی ماندهاند.
این مطالعه نشان داد که در گربهها، یکی از این مواد تا ۱۵۶ روز بعد و در سگها تا روز ۱۱۴ شناسایی شد.
محققان در یک بیانیه خبری گفتند: «این شرایط میتواند فرآیندهای مهم زیستمحیطی را مختل کند و به طور بالقوه منجر به عواقب جدی برای چرخههای حیات زیستمحیطی شود.»
