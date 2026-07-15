۸۷۰ واحد مسکن محرومان در سمنان کلید خورد؛ تعیین تکلیف ۷۰ درصد متقاضیان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی عصر چهارشنبه در یکصد و سومین جلسه شورای مسکن استان سمنان به ریاست استاندار سمنان در محل استانداری با ارائه گزارشی از روند اجرای برنامه‌های حوزه مسکن اظهار کرد: در قالب طرح مسکن محرومان، تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت ۸۷۰ واحد مسکونی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد عملیات اجرایی ۲۵۰ واحد مسکونی در استان سمنان آغاز شده و سایر واحدها نیز در مرحله اخذ پروانه ساختمانی قرار دارند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان ضمن اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توضیح داد : تاکنون حدود ۷۰ درصد مشمولان این قانون در استان تعیین تکلیف شده و زمین به آنان واگذار شده است.

حسینی طباطبایی تصریح کرد: همچنین طبق برنامه‌ریزی شده تا پایان تابستان سال جاری، متقاضیان در صف انتظار سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شهر سمنان نیز تعیین تکلیف می شوند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۳۰ واحد مسکونی در سایت ۲۰۵ هکتاری سمنان اضافه کرد: تعیین بانک عامل برای پرداخت تسهیلات این پروژه ضروری خواهد بود و در همین راستا کمیته کارشناسی برای بررسی و نهایی‌سازی این موضوع تشکیل شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین از انتشار فراخوان اجرای طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان موسوم به «آشیان» خبر داد و یادآور شد: این فراخوان با هدف جذب سرمایه‌گذاران و پیمانکاران برای ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی در سال‌های آینده منتشر شده است. حسینی طباطبایی اظهار داشت: همچنین راه و شهرسازی استان می کوشد تا بخشی از واحدهای مسکونی را از طریق تهاتر خریداری کرده و در قالب طرح مسکن استیجاری در اختیار واجدان شرایط قرار دهد.

وی اضافه کرد: شبکه آب و فاضلاب سایت ۲۳ هکتاری نهضت ملی مسکن سمنان تکمیل شده و در حال حاضر اجرای ایستگاه پمپاژ این سایت در دستور کار قرار دارد تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی فراهم شود.