به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صادقی، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۴، گفت: در این مدت، حدود ۱۵ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۱۳۸ قطعه جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده است.
صادقی با بیان اینکه سهم شهرستانها در این جوجهریزی متفاوت بوده است، تصریح کرد: بیشترین میزان جوجهریزی به ترتیب در شهرستانهای زنجان با ۳۱ درصد، ابهر با ۲۳ درصد و ایجرود با ۱۲ درصد انجام شده است. این میزان جوجهریزی در ۲۲۵ واحد پرورش جوجه گوشتی استان صورت گرفته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: بر اساس این حجم از جوجهریزی، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷.۹ هزار تن گوشت مرغ در استان تولید شده است. این میزان تولید، ضمن تأمین کامل نیاز مصرفکنندگان داخل استان، به صورت مازاد به استانهای دیگر از جمله البرز، تهران و آذربایجان شرقی ارسال میشود.
وی با اشاره به جایگاه زنجیرههای تأمین و تولید گوشت مرغ در استان گفت: حدود ۳۳ درصد جوجهریزیها توسط زنجیرههای تأمین و تولید گوشت مرغ انجام شده و حدود ۶۷ درصد باقیمانده مربوط به واحدهای غیروابسته به زنجیرهها و تحت نظر شرکتهای تعاونی مرغداران شهرستانی است.
صادقی یادآور شد: حدود ۲۵ درصد جوجهریزیهای انجام شده در این بازه زمانی مربوط به سویه ایرانی «آرین» بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۴۳ واحد پرورش مرغ گوشتی در استان زنجان فعال هستند که مجموع ظرفیت جوجهریزی آنها در هر دوره، ۸ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۸۰ قطعه است.
