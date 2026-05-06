تبعات جنگ علیه ایران؛ قیمت بنزین در آمریکا افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، قیمت بنزین در آمریکا در مقایسه با دوره قبل از تجاوز این کشور به ایران به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تلاش کرده با انتشار پست های مختلف در فضای مجازی این طور القا کند که تبعات جنگ علیه ایران به این کشور کشیده نشده است.

مایک ورث، رئیس و مدیرعامل شرکت نفتی آمریکایی شورون نیز هشدار داده بود، کمبود محسوس عرضه نفت به دلیل جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز در سراسر جهان پدیدار خواهد شد.

وی اضافه کرد، رکود اقتصادی ابتدا در آسیا نمود پیدا می کند چرا که کشورهای این قاره بیشتر به تولید نفت و پالایشگاه‌های خلیج فارس وابسته هستند. بعد از آن، اروپا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تقاضا باید کاهش یابد تا با عرضه (ضعیف) همگام شود. در نتیجه اقتصاد کشورها دچار رکود خواهد شد. آثار این تحولات در نهایت در آمریکا نیز دیده خواهد شد.

ورث بیان کرد، تأثیر کلی بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند به اندازه بحران دهه هفتاد باشد.

در آن دهه اختلالات عمده عرضه، اقتصادهای جهان را تحت الشعاع قرار داد و منجر به سهمیه‌بندی سوخت و صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شد.