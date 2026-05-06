روایت مسئول سابق جاسوسی تل آویو از بحران ترامپ در تنگه هرمز 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از «ایال تسیر کوهن»، مسئول سابق ارشد در سرویس های جاسوسی شاباک و موساد، گزارش داد که آمریکا در خلیج فارس با «تنگنای تاکتیکی» مواجه شده است، که ناشی از حضور حدود ۲۲ هزار نیروی دریایی از جمله ملوانانی است که در آنجا گرفتار شده‌اند.

این مسئول سابق جاسوسی رژیم صهیونیستی افزود که باید مسئله تنگه هرمز شکسته شود.

کوهن با اشاره به روند مذاکرات و طرح این نکته که اهداف آمریکایی- صهیونیستی در روند مذاکرات محقق نمی شود، گفت که احتمال موفقیت در مذاکرات «بسیار پایین و تقریباً صفر» است، چرا که سطح فشار موجود «اجازه دستیابی به هدف اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای» را نمی‌دهد.

وی در انتقاد از توقف زودهنگام جنگ در ایران گفت که انتقال به مرحله ساختاری، زود اتفاق افتاده است، و سطح فشاری که حاکمیت ایران به دست آورده است، عملاً اجازه دستیابی به موضوع اصلی در مذاکرات، یعنی پرونده هسته‌ای و همچنین سایر بندها را نمی‌دهد.

کوهن ادامه داد: باید به توافق رسید، همه می‌گویند که باید یک توافق خوب باشد، اما هیچ کس راه حل ارائه نمی‌دهد.

این مقام سابق جاسوسی رژیم صهیونیستی افزود که برخی زمزمه ها در آمریکا در مورد نیاز به «دو هفته جنگ بیشتر» برای از بین بردن توانایی ایران و بهبود شرایط صحبت کرده است.

ترامپ در نیمه شب یکشنبه عملیات «پروژه آزادی» را برای خارج کردن کشتی‌های گیر افتاده در تنگه هرمز اعلام کرده و گفت که عملیات بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود.

دونالد ترامپ دیروز با گذشت ۴۸ ساعت از آغاز عملیات موهوم خود مدعی شد که تصمیم به تعلیق عملیات نظامی با هدف «آزمایش امکان دستیابی به توافق با ایران و امضای آن در آینده» گرفته است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پستی در پلتفرم تروث سوشال ادعا کرد که تصمیم او بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و «موفقیت نظامی عظیم» که در طول جنگ علیه ایران به دست آمده است، اتخاذ شده است. او به «پیشرفت قابل توجه در جهت دستیابی به توافق کامل و نهایی با نمایندگان تهران» اشاره کرد.