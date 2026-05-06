خبرنگار وال استریت: ترامپ می خواهد به جنگ علیه ایران پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکس وارد» خبرنگار وال استریت ژورنال در شبکه ایکس نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز روشن کرد که از جنگ بیشتر خسته شده است. «پروژه آزادی» آتش‌بس را تهدید می‌کرد.

وی افزود: روبیو امروز در نشست خبری، یک تفاهم‌نامه با ایران مطرح کرد، نه یک توافق واقعی.

خبرنگار وال استریت ژورنال با بیان اینکه نشست ترامپ با رئیس جمهور چین هفته آینده است، افزود: همه نشانه‌ها حاکی از آن است که ترامپ قصد دارد دست از کار بکشد، اعلام پیروزی کند و برود پی کارش.

آمریکا در روزهای گذشته قصد داشت در چارچوب طرحی به نام پروژه آزادی، آتش بس با ایران را نقض کرده و به حریم امنیتی ایران در تنگه هرمز تجاوز کند. واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجب عقب‌نشینی واشنگتن از این ماجراجویی شد.