به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه دوره هم‌اندیشی و هم‌افزایی اساتید حوزه معارف اسلام ناب استان چهارمحال و بختیاری صبح چهارشنبه با حضور قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، جمعی از مدیران استانی و اساتید حوزه و دانشگاه در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در این برنامه با اشاره به اینکه دوره هم‌اندیشی و هم‌افزایی اساتید حوزه معارف اسلام ناب استان با حضور قریب به ۱۵۰ استاد خانم و آقا از حوزه و دانشگاه و فارغ‌التحصیلان جامعة‌الزهرا (س) برای شرکت در این دوره یک‌روزه با تدریس اساتید کشوری و استانی انتخاب شدند، اظهار کرد: این دوره با حضور حجت‌الاسلام غفاری از اعضای دفتر مقام معظم رهبری و عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت اسلامی و حجت‌الاسلام قانع از اساتید حوزه معارف اسلام ناب کشور برگزار می‌شود.

آقابابایی با ذکر اینکه اساتید و نخبگان و علمای منتخب از مجموعه‌های علمی و تربیتی از تمامی شهرستان‌ها در این دوره حضور دارند، ادامه داد: با توجه به محدودیت‌ها، ۱۵۰ استاد از نخبگان حوزوی و دانشگاهی، مدیران کل، پزشکان و هنرمندان و سایر اقشار دعوت شدند.

وی در خصوص اهداف تشکیل مراکز حوزه معارف اسلام ناب در مرکز استان و شهرستان‌ها، افزود: این مراکز در سراسر کشور بر حسب منویات امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای ناظر بر مقابله با صف‌آرایی دشمن برای مبارزه با اسلام ناب شکل می‌گیرند.

آقابابایی تصریح کرد: این دوره هم‌اندیشی و هم‌افزایی حول پنج محور در موضوعات معارف توحیدی، معارف ولایی، معارف تمدنی، معارف انقلابی و معارف معنوی برای بانوان و آقایان شرکت کننده برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر حوزه معارف اسلام ناب در ۲ شهرستان کار خود را آغاز کرده است،‌ تصریح کرد: این مراکز در ۱۲ شهرستان، برای تمام اقشار بانوان و آقایان جامعه در دو سطح عمومی و تخصصی به فعالیت خواهد پرداخت.

آقابابایی بیان کرد: حسب منویات رهبر شهیدمان مبنی بر ضرورت تغییرآرایش تبلیغاتی و لزوم تعلیم معارف اسلامی، انقلابی و تمدنی به آحاد مردم، مراکز معارف اسلام ناب در استان راه اندازی و تاسیس می شود. هدف از راه اندازی این مراکز مواجهه با صف آرایی واهداف دشمن در نابودی این معارف در سطح جامعه است.

وی یادآور شد: یکی از ارکان مهم این مراکز در کنار متولیان مرکز و قوت محتوایی، اساتیدی هستند که ابلاغ و ایصال این محتوا را به مخاطبان بر عهده دارند. از این رو با رصد مجموعه‌ها و نهادها و ارگان‌های مختلفی که در عرصه تعلیمی استان فعالیت دارند به جمعی از اساتید معزز رسیدیم که توان و فرصت زمانی مکفی جهت همراهی در تدریس معارف اسلامی و انقلابی را دارا بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: از مجموعه‌های مختلفی از جمله ائمه محترم جمعه شهرستان‌ها، هیئت علمی‌های دانشگاه‌های استان، گروه معارف نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه خواهران و برادران، دانش آموختگان جامعة الزهرا (ع)، نخبگان و فرهیختگان اقشار مختلف پزشکی، معلمی، مهندسی، هنری و... از اساتید معرفی شده به جمعی رسیدیم که در افتتاحیه دوره اساتید مراکز معارف اسلام ناب استان شرکت دارند.

وی با اعلام اینکه مراکز معارفی در برخی شهرستان‌ها تأسیس شده است، افزود: در برخی دیگر نیز با اولویت حداقل دو مرکز در هر شهرستان اختصاصی بانوان و آقایان در حال پیگیری هستیم. آقابابایی بیان کرد: مخاطب این مراکز در سطوح محتلف نخبگانی و عمومی و در رده‌های سنی متفاوت و اقشار تخصصی دعوت و در بازه زمانی دو تا شش ماهه در پنج محور تخصصی معارف توحیدی، معارف ولایی، معارف انقلابی،معارف تمدنی، معارف معنوی به میزان 20 ساعت برای هر موضوع ، محتوای معارف ناب دریافت می‌کنند.

وی بیان کرد: پس از گذراندن دوره عمومی که بیان شد، دوره‌های اختصاصی با موضوعات مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی مخاطبین برگزار و در گام‌های بعدی از دانش‌پژوهان موفق این دوره‌ها به عنوان مربی و سپس مدرس دوره‌های آتی دعوت به عمل می آید که این دوره‌های تربیتی تا رسیدن به حد مطلوبی از تأثیرگذاری و کنشگری اجتماعی در راستای حل مسائل شهرستان و استان امتداد خواهد داشت.

یادآور می‌شود، اساتید حاضر در دوره هم‌اندیشی و هم‌افزایی حوزه معارف اسلام ناب بعد از گروه‌بندی در پنج گروه در کارگاه‌ها و کلاس‌های این دوره یک روزه با راهبری اساتید مدعو و استانی حاضر شدند.