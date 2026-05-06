به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در پی حمایت از شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده ناشی از جنگ رمضان، نشستی با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان و سایر فعالان اقتصادی و دانشبنیان استان اصفهان، امروز در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد.
در این نشست، وضعیت شرکتهای دانشبنیان استان که در جریان حملات اخیر آمریکا متحمل خسارت شدهاند، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای حمایتی برای بازگشت به چرخه تولید مطرح شد.
حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، در این نشست ضمن ابراز همدلی با مردم اصفهان گفت: استان اصفهان متأسفانه از نظر تعداد و شدت آسیب، یکی از استانهای بحرانی کشور است و بیشترین لطمه را در بخش شرکتهای خصوصی و دانشبنیان دیده است. امروز در اتاق بازرگانی اصفهان شنونده مشکلات و دغدغههای این شرکتها بودیم که متأسفانه در جریان حملات اخیر هدف قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر لزوم نگاه ویژه دولت به اصفهان افزود: تعداد قابلتوجهی از نیروهای متخصص، از جمله کارگران، تکنسینها و مهندسان، در اثر این آسیبها بیکار شدهاند. حفظ این سرمایه انسانی متخصص در اولویت دولت است و ما در تلاش هستیم تا با همکاری استان، بسته حمایتی ویژهای برای احیا این شرکتها تدوین و اجرا کنیم.
افشین درپایان خاطرنشان کرد: این بسته بهصورت مرحلهای اجرا خواهد شد؛ در گام نخست با ظرفیت کمتر و در مراحل بعدی با تکمیل ظرفیت فعالیت شرکتها. هدف ما بازگرداندن شرکتهای آسیبدیده به مسیر تولید پایدار است.
رفع مشکلات صنایع آسیبدیده اصفهان با تصویب بسته حمایتی ویژه
در ادامه نشست، مهدی جمالینژاد،استاندار اصفهان، از حضور معاون علمی برای دومین بار در هفته جاری در اصفهان قدردانی کرد و گفت: در این هفته معاون علمی رییسجمهور از نزدیک خسارات صنعتی و اقتصادی استان را مشاهده کردند. متأسفانه حدود ۱۹۰۰ واحد صنعتی بهصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتهاند که بسیاری از آنها دچار آسیبهای جدی یا تخریب کامل شدهاند. زنجیرههای مرتبط با این صنایع نیز متأثر شدهاند که رسیدگی به آن، نیازمند برنامهریزی دقیق و جامع است.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد با توجه به تنوع آسیبها و مسائل مطرحشده، استان اصفهان ظرف کمتر از یکهفته بستهای حمایتی تهیه کند تا پس از بررسی و هماهنگی با دستگاههای دولتی، برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود. در صورت تصویب این بسته، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در استان برطرف خواهد شد.
استاندار اصفهان در پایان سخنان خود از همکاری و همراهی معاونت علمی ریاست در پیگیری مسائل دانشبنیانها قدردانی کرد و گفت: امیدواریم اجرای مصوبات آتی، گام مؤثری در بازسازی صنایع و تثبیت اشتغال در اصفهان باشد.
نظر شما