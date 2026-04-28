به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم افتخاری، صبح سه‌شنبه در نشست شورای نهادهای حوزوی استان گفت: در جنگ رمضان پس از هماهنگی‌های اولیه و با حضور مسئولان مربوطه، فعالیت‌ها شکل جدی‌تری گرفت و اتاق جنگی تشکیل شد تا هماهنگی‌ها متمرکز و عملیات اجرایی پیگیری شود.

وی افزود: در نخستین روزها، برنامه‌ها در حوزه فعالیت‌های خواهران و برادران با محوریت برنامه‌های عملیاتی پیش رفت و بعد از تعطیلات نوروز، اجرای آموزش و فعالیت‌ها از سر گرفته شد. همچنین با اعلام زمان‌بندی جدید، از پنجم فروردین همه نیروها برای انجام برنامه‌ها پای کار آمدند.

حجت‌الاسلام افتخاری ادامه داد: در این مدت، همزمان دو طرح دنبال شد؛ نخست، طرح‌های معاونت فرهنگی شامل راه‌اندازی و مدیریت موکب‌ها و فعالیت‌های مرتبط. دوم، طرح امداد از سوی معاونت پژوهش که با هدف سرکشی به خانواده شهدا طراحی شد. بر اساس گزارش‌ها، تا آن زمان حدود ۳۰۰ شهید در استان شناسایی و شماره‌های هماهنگی مربوطه ثبت شد و استان در قالب ۲۶ گروه پنج نفره سازمان‌دهی گردید.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فارس گفت: در ادامه رسیدگی به خانواده‌های شهدا افزایش یافته و تاکنون حدود ۸۰ خانواده از طریق این طرح تحت پوشش قرار گرفته‌اند. همچنین برای برخی خانواده‌ها بسته‌های عید، هدایا و اقلام حمایتی فراهم شد و در مواردی نیز کمک‌های غذایی و ارزاق با همکاری حوزه خواهران تهیه و به دست رزمندگان رسید.

حجت‌الاسلام افتخاری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت موکب‌ها اشاره کرد و گفت: مبلغین در میدان حضور پررنگی دارند و در کنار فعالیت‌های مشترک، موکب‌های مستقل نیز فعال‌اند؛ به‌طوری که در برخی شهرها تعداد موکب‌ها به حدود ۱۶ تا ۱۷ مورد می‌رسد.

وی توضیح دا:د در برخی روستاها نیز فعالیت‌ها با حضور مبلغین و برنامه‌های محلی مانند آموزش و اجرای برنامه‌های فرهنگی پیگیری می‌شود.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فارس با اشاره به نمونه‌هایی از برنامه‌ها در شهرستان‌های فارس، از اجرای برنامه‌های پرشور فرهنگی خبر داد و گفت: برگزاری کلاس‌ها، تمرین پیام‌های تربیتی، برپایی برنامه‌های همراه با استقبال مردمی، و همچنین توزیع غذای گرم برای نیروهای امنیتی از جمله اقدامات انجام‌شده است.

حجت‌الاسلام افتخاری در پایان بر تداوم فعالیت‌ها و استقبال از حضور در موکب‌ها تأکید کرد و گفت: در صورت نیاز و اعلام اولویت‌ها، تلاش می‌شود مشارکت خواهران مبلغ در برخی شهرستان‌ها پررنگ‌تر شود.