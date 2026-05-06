دستگیری زوج سوداگر مرگ در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران جان‌برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان، با همکاری مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز، موفق شدند فعالیت یک زوج (زن و مرد) را در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در این شهرستان خنثی کنند.

پس از کسب اطلاعات دقیق و هماهنگی قضایی، بازرسی از مخفیگاه این زوج منجر به کشف مقدار ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر شد. این محموله شامل ۷ کیلوگرم ماده مخدر شیشه و ۴ کیلوگرم هروئین بود که همگی کشف شد.

هر دو متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.