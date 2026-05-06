۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

فتح اللهی: مؤسسات مردم‌نهاد دانشگاهی پیشران تولید سرمایه انسانی هستند

رشت- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر نقش مؤسسات مردم‌نهاد دانشگاهی در توسعه اجتماعی گفت: این مجموعه ها پیشران تولید سرمایه انسانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی صبح چهارشنبه در بازدید از مؤسسه مردم‌نهاد خیرین دانشگاه گیلان با قدردانی از فعالیت‌های این مجموعه در حوزه‌های اجتماعی، آموزشی و حمایتی، اظهار کرد: مؤسسات مردم‌نهاد دانشگاهی نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارند و می‌توان آن‌ها را حلقه اتصال علم، تجربه و مسئولیت اجتماعی دانست.

وی با بیان اینکه این مراکز فراتر از فعالیت‌های حمایتی عمل می‌کنند، افزود: این مجموعه‌ها در واقع بسترهایی برای «انسان‌سازی» هستند که با تلفیق دانش، تجربه و نگاه خیرخواهانه، در مسیر تربیت نیروهای کارآمد برای آینده کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

فتح‌اللهی در ادامه به ضرورت ارتباط مستمر مدیران با این نهادها اشاره و تصریح کرد: حضور در این مراکز فرصتی برای درک بهتر دغدغه‌ها، شناسایی ظرفیت‌ها و حمایت هدفمند از فعالیت‌های اجتماعی است و این تعامل باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر ارزش فعالیت‌های داوطلبانه و خیرخواهانه گفت: بسیاری از اقدامات این حوزه برخاسته از انگیزه‌های درونی و انسانی است و همین ویژگی، آن را از سایر فعالیت‌های سازمان‌یافته متمایز می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت «تجربه در کنار آموزش» خاطرنشان کرد: یکی از خلأهای مهم در مسیر تربیت نیروی انسانی، فاصله میان دانش نظری و تجربه عملی است و چنین مجموعه‌هایی می‌توانند این فاصله را کاهش دهند و دانشجویان را برای ورود مؤثرتر به جامعه آماده کنند.

فتح‌اللهی تصریح کرد: توسعه پایدار بدون مشارکت اجتماعی ممکن نیست و مؤسسات مردم‌نهاد می‌توانند نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و ارتقای فرهنگ عمومی ایفا کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه، تأکید کرد: حمایت از فعالیت‌های خیرخواهانه در چارچوب قانون، تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و تسهیل مسیر فعالیت این مجموعه‌ها از ضروریات توسعه اجتماعی در استان است.

کد مطلب 6821680

