به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی صبح چهارشنبه در بازدید از مؤسسه مردمنهاد خیرین دانشگاه گیلان با قدردانی از فعالیتهای این مجموعه در حوزههای اجتماعی، آموزشی و حمایتی، اظهار کرد: مؤسسات مردمنهاد دانشگاهی نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارند و میتوان آنها را حلقه اتصال علم، تجربه و مسئولیت اجتماعی دانست.
وی با بیان اینکه این مراکز فراتر از فعالیتهای حمایتی عمل میکنند، افزود: این مجموعهها در واقع بسترهایی برای «انسانسازی» هستند که با تلفیق دانش، تجربه و نگاه خیرخواهانه، در مسیر تربیت نیروهای کارآمد برای آینده کشور نقشآفرینی میکنند.
فتحاللهی در ادامه به ضرورت ارتباط مستمر مدیران با این نهادها اشاره و تصریح کرد: حضور در این مراکز فرصتی برای درک بهتر دغدغهها، شناسایی ظرفیتها و حمایت هدفمند از فعالیتهای اجتماعی است و این تعامل باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر ارزش فعالیتهای داوطلبانه و خیرخواهانه گفت: بسیاری از اقدامات این حوزه برخاسته از انگیزههای درونی و انسانی است و همین ویژگی، آن را از سایر فعالیتهای سازمانیافته متمایز میکند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت «تجربه در کنار آموزش» خاطرنشان کرد: یکی از خلأهای مهم در مسیر تربیت نیروی انسانی، فاصله میان دانش نظری و تجربه عملی است و چنین مجموعههایی میتوانند این فاصله را کاهش دهند و دانشجویان را برای ورود مؤثرتر به جامعه آماده کنند.
فتحاللهی تصریح کرد: توسعه پایدار بدون مشارکت اجتماعی ممکن نیست و مؤسسات مردمنهاد میتوانند نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش آسیبها و ارتقای فرهنگ عمومی ایفا کنند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای فعالان این حوزه، تأکید کرد: حمایت از فعالیتهای خیرخواهانه در چارچوب قانون، تقویت همکاری دستگاههای اجرایی و تسهیل مسیر فعالیت این مجموعهها از ضروریات توسعه اجتماعی در استان است.
