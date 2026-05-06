به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استانی و کشوری، اظهار کرد: حضور معلمان در مسیر تعلیم و تربیت، چراغ راه دانش و فضیلت در کشور است.

وی با گرامیداشت یاد یکی از استادان و فیلسوفان معاصر، تاکید کرد: اردیبهشت و هفته معلم یادآور این حقیقت است که بنیان آینده هر جامعه در کلاس درس شکل می‌گیرد.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان با اشاره به پیشرفت‌های فناورانه و توسعه هوش مصنوعی، بیان کرد: هیچ تکنولوژی‌ای قادر نیست جای خالی نقش تربیتی، عاطفی و اثرگذار معلمان را در شکل‌گیری هویت دانش‌آموزان پر کند.

وی افزود: بسیاری از موفقیت‌های جوانان کشور در عرصه‌های مختلف، ریشه در کلاس درس و تلاش معلمانی دارد که سال‌ها با ایثار و مسئولیت‌پذیری در تربیت نسل جدید کوشیده‌اند.

رضایی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم، گفت: توجه به توسعه فضاهای آموزشی و بهبود کیفیت مدیریتی از اولویت‌های این دولت است و تلاش می‌شود دغدغه‌های معیشتی فرهنگیان به حداقل برسد.

وی ضمن قدردانی از همراهی مجموعه مسئولان استان، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مختلف، شرایط بهتری برای فرهنگیان فراهم شود تا آنان با آرامش خاطر به مسئولیت تربیتی خود ادامه دهند.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان در پایان از زحمات معلمان تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با همدلی و تلاش مشترک، بتوانیم در مسیر ارتقای آموزش و پرورش گام برداریم.