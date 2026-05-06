به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید رمضان موسویمقدم نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در جریان سفر خود به استان البرز و در دیدار با آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولیفقیه در این استان و امام جمعه کرج، بر اهمیت تولید محتوای رسانهای فاخر در سطح بینالملل برای معرفی رشادتهای ایثارگران تأکید کرد.
وی با اشاره به همصدایی رو به افزایش شخصیتهای برجسته بینالمللی با مواضع حامیان جبهه حق، گفت: امروز صدای حماسه ایثارگران به گوش جهانیان رسیده است و بسیاری از شخصیتهای مؤثر غربی در این جنگ منطقهای همصدا با ما شدهاند. در این راستا تولید محتوای فاخر و چاپ کتابهای اثرگذار باید در اولویت باشد تا بتوانیم این حماسهها را در سطح بینالملل روایت کنیم.
حجتالاسلام موسویمقدم ضمن تقدیر از ظرفیتهای فرهنگی استان البرز، خواستار همکاری نزدیک بنیاد شهید با نهادهای فرهنگی و رسانهای استان، از جمله حوزههای هنری و سازمان تبلیغات اسلامی شد. او تولید محتوا برای روایت حادثه حمله به پل B1 و فداکاری خانوادههای شهدا را نیازمند کار جهادی در بخش هنر و رسانه دانست.
این مقام مسئول همچنین به دغدغههای جامعه ایثارگری اشاره و بر لزوم تسریع در فرایند احراز شهادت تأکید کرد و گفت: تا زمانی که وضعیت شهادت افراد بهطور دقیق احراز نشود، ارائه خدمات دچار مشکل خواهد بود؛ لذا سیستمهای اداری موظف به تسریع در این امر هستند.
وی همچنین پیگیری مستمر و جدی وضعیت درمان جانبازان و آسیبدیدگان حوادث اخیر را از دیگر اولویتهای این بنیاد برشمرد.
