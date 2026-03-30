تسلیت ائمه جمعه اهل سنت بوشهر در پی شهادت دریادار تنگسیری

به گزارش خبرگزاری مهر، ائمه جمعه، جماعات و علمای اهل سنت استان بوشهر در پی شهادت دریادار علیرضا تنگسیری جنایات آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و حامیانش را محکوم کردند.

آنان با صدور پیام‌هایی، ضمن تسلیت این واقعه، حمله جنایات آمریکایی صهیونی را محکوم کرده و با بازماندگان و مردم ایران ابراز همدردی کردند.

شیخ افروز، امام جمعه اهل سنت بخش سیراف، در پیام خود شهادت دریادار تنگسیری را به مردم ایران تسلیت گفت و بر ضرورت حفظ اخوت و اتحاد در کنار نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی همچنین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آن را محکوم کرد.

شیخ حمزه کردی، امام جمعه اهل سنت جزیره شمالی بندر ریگ، با تسلیت این جنایت به رهبر انقلاب، خانواده شهید و مردم ایران، شهادت را «کوچک‌ترین اجر معنوی مردان مجاهد» دانست. او ابراز امیدواری کرد که پیامدهای این جنایت به زیان دشمنان ایران اسلامی تمام شود.

وی بیان کرد: ان‌شاءالله این خون‌های پاک ریشه صهیونیست جنایتکار و رژیم خبیث آمریکا را خواهد سوزاند.

شیخ خلیل افرا، عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور، در پیام خود دریادار تنگسیری را «سربازی شجاع» توصیف کرد و شهادت وی را یادآور حماسه‌های تاریخی در بوشهر دانست و این واقعه را به رهبر انقلاب، نیروهای مسلح و مردم ایران تسلیت گفت.

وی ادامه داد: این ضایعه پر از غم و اندوه ابتدا به مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و به ملت شریف ایران بالأخص رزمندگان اسلام و نیرو های مسلح و سپاه پاسداران عزیز و نیروهای امنیتی و به ویژه دوستان و نزدیکان و بازماندگان و همرزمان ایشان و سپس به تمام مسلمانان و آزادی خواهان عرض تسلیت و تعزیت می‌گویم.

اسماعیل خمیسی، امام جماعت مسجد علی‌ بن‌ ابی‌طالب روستای بنود عسلویه، در پیام خود از دریادار تنگسیری به عنوان «مجاهدی خستگی‌ناپذیر» یاد کرد و ضمن تسلیت، بر استمرار مسیر نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی اضافه کرد: ملت مقتدر ایران با این شهادت‌ها خو گرفته‌اند و می‌داند جبهه‌ای که با رفتن برجسته‌ترین اسطوره تاریخ بشر و بزرگترین رهبران الهی چون امامین انقلاب ذره‌ای متوقف نشد، بلکه با قدرت بیشتر مسیر را ادامه داد.

حجت‌الاسلام یمینی، مدیر مرکز اسلامی استان بوشهر، نیز در بیانیه‌ای جداگانه ضمن اشاره به سوابق طولانی فرمانده نیروی دریایی سپاه، شهادت وی را تسلیت گفت و این حادثه را محکوم کرد.

وی بیان کرد: همانگونه که حضرت امام خمینی (ره) بیان کردند بکشید ما را ملت ما بیدارتر می‌شوند.