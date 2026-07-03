شیخ یعقوب شمس: امروز همه آزادگان جهان در سوگ رهبر شهید انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، گفت: امروز ایران اسلامی غرق در ماتم و اندوه است و همه آزادگان جهان اسلام در سوگ مردی نشسته‌اند که سراسر عمر پربرکت خود را در راه اعتلای کلمه حق، دفاع از اسلام، خدمت به مردم و هدایت امت اسلامی سپری کرد.

وی با توصیف رهبر انقلاب به عنوان «پرچمدار جبهه حق و مقاومت» افزود: امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای با ایمان راسخ، مجاهدت خالصانه، صبر، بصیرت الهی و ایستادگی مثال‌زدنی، همواره پرچم استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی و امت مسلمان را برافراشته نگه داشت.

امام جمعه اهل سنت کیش اظهار کرد: نام و یاد این شخصیت بزرگ در تاریخ ایران، جهان اسلام و در دل آزادگان جهان جاودانه خواهد ماند.

شیخ شمس ضمن تسلیت این ضایعه به رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، ملت ایران و همه ملت‌های آزادی‌خواه جهان، از حضور گسترده و وفادارانه مردم در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید قدردانی کرد.

وی گفت: اگرچه به دلیل ازدحام جمعیت و بُعد مسافت، امکان حضور برای بسیاری از مردم فراهم نیست، اما قلب‌ها و ذهن‌های ملت ایران در تهران، قم و مشهد و همراه مراسم وداع و تشییع این رهبر فرزانه است.

امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به برنامه‌های تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید افزود: مراسم وداع روزهای شنبه و یکشنبه در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه مراسم تشییع در تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ تیر در شهر مقدس قم و روز پنجشنبه ۱۸ تیر نیز مراسم تشییع و تدفین در حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس انجام خواهد شد.

شیخ یعقوب شمس در پایان با تسلیت دوباره این حادثه غمبار به همه مسلمانان و آزادگان جهان تأکید کرد: شهادت این رهبر فرزانه به دست دشمنان و جنایتکاران تاریخ، اندوهی بزرگ برای امت اسلامی و ملت ایران به همراه داشته است.