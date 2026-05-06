۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

تحقق ۱۰۶ درصدی تعهدات اشتغال هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: پارسال ۱۰۶ درصد تعهدات اشتغال در استان محقق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث برخورداری، در نخستین نشست کارگروه اشتغال سال ۱۴۰۵ گفت: تعهد استان ۱۸ هزار و ۶۸۹ نفر بود که اشتغال ۱۹ هزار و ۸۳۲ نفر در سامانه رصد ثبت شد.

شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان نیز با تاکید بر حفظ اشتغال موجود با توجه به شرایط کشور گفت: صیانت از اشتغال‌های ایجاد شده و ارائه مشوق‌ها به کارفرمایان کسب وکارهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی با هدف جلوگیری از تعدیل نیرو و تثبیت اشتغال ضروری است.

در این نشست همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود استان در تدوین برنامه‌های اشتغال تأکید شد.

کد مطلب 6821761

