تحقق ۱۰۶ درصدی تعهدات اشتغال هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث برخورداری، در نخستین نشست کارگروه اشتغال سال ۱۴۰۵ گفت: تعهد استان ۱۸ هزار و ۶۸۹ نفر بود که اشتغال ۱۹ هزار و ۸۳۲ نفر در سامانه رصد ثبت شد.

شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان نیز با تاکید بر حفظ اشتغال موجود با توجه به شرایط کشور گفت: صیانت از اشتغال‌های ایجاد شده و ارائه مشوق‌ها به کارفرمایان کسب وکارهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی با هدف جلوگیری از تعدیل نیرو و تثبیت اشتغال ضروری است.

در این نشست همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود استان در تدوین برنامه‌های اشتغال تأکید شد.