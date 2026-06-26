پیام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مناسبت روز جهانی دریانورد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانورد، ضمن قدردانی از ایثارگری‌های دریانوردان ایرانی، تأکید کرد که این قشر فداکار باوجود تهدیدها و محاصره دریایی، اجازه وقفه در چرخه تأمین کالاهای اساسی کشور را ندادند.

متن پیام محمد شکیبی نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مناسبت ۲۵ ژوئن ۴ تیرماه روز جهانی دریانورد بدین شرح است:

امسال، روز جهانی دریانورد در حالی گرامی داشته می‌شود که دریانوردان ایرانی، در سخت‌ترین شرایط و در مواجهه با تهدیدها، محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از جنگ و محاصره دریایی، بار دیگر ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری خود را به اثبات رساندند. آنان که با فداکاری و تعهد، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را پویا نگه داشتند و نام ایران را بر تارک دریاها می‌درخشند.

دریادلانی که با حضور مستمر و فداکارانه در خطوط کشتیرانی، دوشادوش فعالین حوزه امنیت دریایی کشور، اجازه ندادند چرخه تجارت و تأمین نیازهای کشور دچار وقفه شود و با مجاهدتی خاموش اما اثرگذار، سهمی بزرگ در حفظ پویایی اقتصاد ملی ایفا کردند.

اینجانب ضمن تبریک روز جهانی دریانورد به تمامی دریانوردان شریف، کارکنان ناوگان دریایی، فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی و خانواده‌های صبور و فداکار آنان، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و جانانه این قشر راهبردی قدردانی می کنم.

امنیت، اقتدار و توسعه دریامحور جمهوری اسلامی ایران، مرهون همت والای انسان‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط، دریا را عرصه خدمت به کشور قرار داده‌اند و با اراده‌ای استوار، پرچم عزت و خودباوری ایران را بر فراز آب‌های منطقه و جهان برافراشته نگه داشته‌اند.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، سربلندی و موفقیت روزافزون همه دریانوردان عزیز را مسئلت دارم.