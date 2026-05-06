«خوک مصنوعی» تمثیلی از غرب آسیا منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خوک مصنوعی» تمثیلی است از آنچه در غرب آسیا رخ میدهد؛ پروژه استعماری صهیون که آمریکا و انگلیس آن را ایجاد کرده و همچون خوک مصنوعی به جان منطقه انداختهاند. این روایت قصه آن خوک است و قصه مقاومتی که در برابر آنها قد علم کرده و سرانجام به پیروزی میرسد.
این کتاب به طور تمثیلی و نمادین، وضعیت منطقه غرب آسیا را به تصویر میکشد، جایی که پروژه استعماری صهیونیسم نقش عمدهای در شکلدهی آن دارد. در این توصیف، صهیونیسم و قدرتهای استعماری مانند آمریکا و انگلیس به عنوان عوامل اصلی نقشآفرینی میکنند که با برنامهریزیها و سیاستهای خود، منطقه را به سمت ناآرامی، جنگ، و تفرقه کشاندهاند.
این پروژه، در نگاه نویسنده، به نوعی حیوانی مصنوعی تشبیه شده است که پس از ساختهشدن و قرار گرفتن در منطقه، جان آن را اشغال کرده و زندگی و آینده آن را مختل کرده است. در این دیدگاه، غرب آسیا دیگر محل صلح و امنیت نیست بلکه میدان منازعات و سیاستهای استعماری است که بر انحصار قدرت و مصالح استعماری تمرکز دارد.
این اثر به عنوان یک نماد انتقادی، نشان میدهد چطور قدرتهای فرامرزی با بازیهای سیاسی و اقتصادی، منطقه را به دست بازیگران خارجی سپردهاند، تا منافع خود را تأمین و ثروت و منابع آن را غارت کنند.
تصویر خوک مصنوعی، نمادی است از نیروهای بیرحمی که منطقه را به عنوان یک میدان عملیاتی برای اهداف استعماری، جنگها و تفرقهافکنیها قرار دادهاند. این تشبیه، پیامدهای منفی این پروژههای استعماری و اثرات مخرب آن بر زندگی مردم منطقه را برجسته میکند و هشدار میدهد که منطقه نیازمند راهی برای رهایی از این دام استعماری و بازسازی هویت و استقلال خود است.
در بخشی از این کتاب آمده است:
روزهای بهاری با سرعت در حال اتمام بود، بدون آینکه شادابی این فصل در روح و جان اهالی جنگل دمیده شود. اغلب آنها از رفتارها، خیانتها و جنایتهای خوک و دارودستهاش به ستوه آمده بودند. آینده برایشان معنا نداشت و افسردگی، چون مهی سنگین بر روحشان نشسته بود.
چهرههای پر از چین و چروک و گونههای لاغرشان، از رنجی عمیق حکایت میکرد. وقتی برای خوردن آب یا یافتن غذا از لانههایشان بیرون میآمدند، این حالات آشکار بود. چنان اعصابهایشان خرد شده بود که بر سر کوچکترین چیزی، بینشان درگیری رخ میداد. مدتها بر همین منوال گذشت، تا اینکه سرانجام بوی این رنجها به مشام یوزپلنگ رسید.
یوزپلنگ شخصیتی فروتن اما تیز و چابک بود. همواره آرام و باوقار راه میرفت؛ مگر در هنگام احساس خطر. هیچ حیوانی ندیده بود که این حیوان چابک در جنگل یا دشت داد و فریاد راه بیندازد. به همین دلیل حیوانات حتی وقتی روی شاخهها یا داخل لانههایشان آسوده بودند، حضور او را حس نمیکردند. با این حال در برابر آزار ضعیفترها توسط قویترها تاب نمیآورد و بیدرنگ واکنش نشان میداد...
کتاب خوک مصنوعی نوشته یوسف بهمنآبادی ویژه نوجوانان در ۴۲ صفحه توسط انتشارات سفیر خرد و با قیمت ۹۵ هزار تومان منتشر شده است.
