شمار زائران ایرانی در عربستان از ۱۳ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، بر اساس آخرین داده‌های داشبورد عملیاتی حج ۱۴۰۵ در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت، روند اعزام و اسکان زائران به شرح زیر در حال پیگیری است:

تداوم پروازها و ورود زائران جدید

در طول شبانه‌روز گذشته، ۸ پرواز از مبدأ شهرهای تهران ، مشهد و زاهدان وارد عربستان شده است. با احتساب این پروازها که ۱٬۸۶۹ زائر را جابه‌جا کرده‌اند، تعداد کل پروازهای انجام شده به عدد ۵۸ رسید.

وضعیت استقرار در شهرهای مقدس

در حال حاضر ۹٬۲۲۱ زائر در مدینه منوره حضور دارند که در ۱۶ هتل مختلف اسکان یافته‌اند. همچنین با ورود ۱٬۳۷۱ زائر به مکه، جمعیت زائران ایرانی در این شهر به ۳٬۸۹۵ نفر افزایش یافت. طبق آمار، هم‌اکنون ۲۷ درصد زائران در مدینه و ۱۱ درصد در مکه مستقر هستند و ۶۲ درصد مابقی (معادل ۲۱٬۴۵۱ نفر) در نوبت اعزام از ایران قرار دارند.عملیات انتقال زائران از مدینه به مکه با نظم در حال انجام است.

امروز(سه شنبه) ۱٬۳۷۱ زائر در ۶ نوبت ، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، با استفاده از قطار سریع السیر حرمین از مدینه منوره به سمت مکه مکرمه عزیمت کردند .

بر اساس آمار ورودی و خروجی هتل‌ها، بیشترین حجم ورود سه شنبه در مدینه مربوط به هتل «المدینه الجدیده» و در مکه مربوط به هتل «مبین الملتزم» بوده است.

تمامی فرآیندهای لجستیکی از جمله جابه‌جایی بار و اسکان زائران طبق برنامه‌ریزی پیشین در حال انجام است.