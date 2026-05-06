دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رهبری درباره بعثت مردم و نفش خطیر آن ها گفت امام شهید فرمودند:مردم مبعوث می‌شوند و کار را تمام می کنند.

ناظمی اردکانی در ادامه افزود: چهار عامل باعث شکست ناپذیری ایران در جنگ اخیر شد: تسلیحات موشکی و قدرت دفاعی، بسته شدن تنگه هرمز، وحدت و انسجام ملی، و فناوری هسته ای.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در ادامه افزود: بستن تنگه هرمز باعث شد تا بفهمیم که خداوند چه نعمت عظیمی به ما عطا کرده است و پی بردیم با بستن تنگه هرمز یک شوک بزرگ اقتصادی به جهان تحمیل می شود و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به ویژه آمریکا وکشورهای غربی را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی اظهار داشت: آمریکا برای غارت ثروت منطقه هزینه های زیادی کرد و پایگاه نظامی ایجاد کرد اما این پایگاه ها زیر ضربات نیروهای مسلح آسیب جدی دیدند.

ناظمی در ادامه به ابعاد اقتصادی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: اصلی ترین درآمد کشور های منطقه از این آبراه مهم است برای مثال: ۸۸درصد نفت عربستان، ۹۸ درصد نفت عراق، ۹۹درصد نفت امارات، ۱۰۰ درصد نفت کویت و قطر از این تنگه عبور می کند. همچنین ۵۰درصد تجارت منطقه و ۱۷نیم تا ۲۰ میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور می کند.

وی در ابعاد جهانی نیز افزود ۲۵تا ۳۰درصد از نفت جهان و ۷۵درصد از نفت خام ژاپن به تنگه هرمز وابسته است.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران با اشاره به بسته بودن تنگه از روز اول جنگ تا به امروز و دست پا زدن رئیس جمهور آمریکا برای باز کردن آن از طریق شبکه های اجتماعی و شکست محاصره دریایی و عملیات نجات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز همه این ها شکست خورده است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود در رابطه با درخواست آمریکا و اسرائیل برای آتش بس گفت: در جنگ ۴۰ روزه بارها آمریکا از طریق کشورهای مختلف درخواست آتش بس کرد. در پیام‌های اخیر آن ها درخواست آتش بس ۲ماهه تا ۴ ماهه کرده اند . دلیل این کارهم نداشتن توان ادامه ی درگیری است.

در ادامه ناظمی اردکانی ناو دریایی آسیب پذیر که به فرموده امام شهید می تواند با یک ضربه به اعماق دریا سقوط کند تا توهمات پیرامون سرقت اورانیوم های اصفهان وتمام بلوف های دیگر را توهمات ترامپ دانسته و تصریح کرد: بستن تنگه هرمز کابوسی بسیار رعب آور برای ترامپ است.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در بخش پایانی سخنان خویش درباره اهمیت تنگه هرمز گفت و همچنین خاطرنشان کرد: تنگه هرمز بالاترین قدرت بازدارنده ایران و مهمترین ابزار خاتمه جنگ بسته بودن تنگه هرمز است؛ همان‌طور که موشک قابل مذاکره نیست تنگه هرمز هم قابل مذاکره نیست.

در ادامه وی از مجلس درخواست کرد هرچه سریع‌تر قانون استفاده و مالکیت ایران بر این آبراه استراتژیک را تصویب کند.