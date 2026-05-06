به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم صبح امروز چهارشنبه در آئین تجلیل از مدرسان انجمن سینمای جوان دفتر خرمآباد ضمن قدردانی از تلاشهای هنرمندان و مدرسان انجمن سینمای جوان، بر ضرورت استمرار آموزشهای حرفهای در این حوزه تأکید کرد و فراهمسازی اعتبارات کافی و تجهیزات بهروز را لازمه توسعه فعالیتهای سینمایی استان دانست.
وی گفت: سینما رسانه است و امروز رسانه جزء گزینههای بسیار مؤثر در جریانسازی و فرهنگسازی در جوامع محسوب میشود و دیگر نمیتوان آن را کماهمیت و یا حاشیه دانست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به این واقعیت که امروز جنگ روایتها تعیینکننده طرف برنده در رویاروییهای منطقهای و جهانی است بر لزوم تربیت نسلی حرفهایتر و آگاهتر در رشته فیلمسازی تأکید کرد تا کشور بتواند در آینده از این پتانسیل به بهترین شکل استفاده کند.
نظر شما