  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

ضرورت توسعه فعالیت‌های سینمایی در لرستان

ضرورت توسعه فعالیت‌های سینمایی در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بر ضرورت توسعه فعالیت‌های سینمایی در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم صبح امروز چهارشنبه در آئین تجلیل از مدرسان انجمن سینمای جوان دفتر خرم‌آباد ضمن قدردانی از تلاش‌های هنرمندان و مدرسان انجمن سینمای جوان، بر ضرورت استمرار آموزش‌های حرفه‌ای در این حوزه تأکید کرد و فراهم‌سازی اعتبارات کافی و تجهیزات به‌روز را لازمه توسعه فعالیت‌های سینمایی استان دانست.

وی گفت: سینما رسانه است و امروز رسانه جزء گزینه‌های بسیار مؤثر در جریان‌سازی و فرهنگ‌سازی در جوامع محسوب می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را کم‌اهمیت و یا حاشیه دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به این واقعیت که امروز جنگ روایت‌ها تعیین‌کننده طرف برنده در رویارویی‌های منطقه‌ای و جهانی است بر لزوم تربیت نسلی حرفه‌ای‌تر و آگاه‌تر در رشته فیلمسازی تأکید کرد تا کشور بتواند در آینده از این پتانسیل به بهترین شکل استفاده کند.

کد مطلب 6821855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها